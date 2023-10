Fiif asteroïden om de ierde op tichte ôfstannen troch te gean: snelheid, grutte en mear

NASA hat koartlyn ûntdutsen dat fiif asteroïden har tichtste oanpak nei de ierde sille meitsje en de planeet meikoarten passe. De snelheid, grutte, ôfstân en oare details fan dizze asteroïden binne frij yntrigearjend.

Ien fan 'e asteroïden, mei de namme Asteroid 2023 TK15, sil nei alle gedachten hjoed, 20 oktober, de ierde passe. Wat it noch opmerkliker makket, is dat it by syn oanpak tichter by ús planeet komt as de Moanne sels. De ôfstân tusken Asteroid 2023 TK15 en de ierde sil mar 380,000 kilometer wêze. Dizze romterots reizget mei in skriklike snelheid fan hast 79,022 kilometer yn 'e oere en hat in breedte fan sa'n 75 feet.

In oare asteroïde op 'e list is Asteroid 2020 UR, dy't relatyf lytser is mei in breedte fan mar 29 feet. It is ek ynsteld om de Ierde op 20 oktober te passe, en syn baan sil it sa ticht as 2.2 miljoen kilometer nei it oerflak fan ús planeet bringe. NASA hat oanjûn dat dizze asteroïde beweecht mei in snelheid fan likernôch 46,490 kilometer yn 'e oere.

Wylst dizze tichte oanpak alarmearjend klinke kin, is it wichtich om te notearjen dat gjin fan dizze asteroïden in bedriging foar de ierde foarmje. Se sille gewoan foarby gean en har reis troch de romte trochgean. De stúdzje en observaasje fan sokke himelske objekten jouwe weardefolle ynformaasje oer ús sinnestelsel en syn dynamyk.

De iepenbieringen fan NASA oer dizze fiif asteroïden markearje de oanhâldende ynspanningen om objekten tichtby de ierde te folgjen en te kontrolearjen. Troch trochgeand ûndersyk en observaasje kinne wittenskippers ús begryp fan 'e kosmos ferbetterje en mooglik strategyen ûntwikkelje om ús planeet te beskermjen tsjin alle takomstige bedrigingen.

