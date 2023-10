Alde Superdeep Diamonds smyt ljocht op superkontinint formaasje

In ynternasjonaal team fan saakkundigen hat âlde superdjippe diamanten analysearre fan minen yn Brazylje en West-Afrika, en smyt nij ljocht op de formaasje, stabilisaasje en beweging fan superkontininten. Dizze diamanten, foarme tusken 650 en 450 miljoen jier lyn ûnder it superkontinint Gondwana, jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e evolúsje fan kontininten yn' e iere stadia fan it komplekse libben op ierde.

Diamanten, dy't miljoenen oant miljarden jierren lyn foarme binne, kinne ynformaasje jaan oer de ierdemantel. Se binne ien fan 'e pear mineralen dy't de âlde syklusen fan skepping en ferneatiging fan superkontininten kinne oerlibje en opnimme. De analyze fan dizze superdjippe diamanten hat earder ûnbekende geologyske prosessen iepenbiere en har rol yn 'e groei fan superkontininten lykas Gondwana.

It team fan saakkundigen, ûnder lieding fan Dr Suzette Timmerman fan de Universiteit fan Bern yn Switserlân, datearre de diamanten dy't foarme djip ûnder Gondwana. Se ûntdutsen dat de diamanten ûntstienen doe't it superkontinint tusken 650 en 450 miljoen jier lyn de Súdpoal besloech. De hostrotsen nei de diamanten waarden driuwend by diamantfoarming, en ferfierden subdukt mantelmateriaal en de diamanten, en droegen effektyf by oan de groei fan it superkontinint fan ûnderen.

Om 120 miljoen jier lyn begûn Gondwana útinoar te brekken, wat resultearre yn de foarming fan hjoeddeiske oseanen lykas de Atlantyske Oseaan. De diamanten, dy't ynsletten ynklúzjes fan 'e hostrots droegen, waarden sawat 90 miljoen jier lyn nei it ierdoerflak brocht by gewelddiedige fulkaanútbarstings. Dizze útbarstings fûnen plak op 'e kontinintale fragminten fan Brazylje en West-Afrika, dy't eartiids diel útmakken fan Gondwana.

De stúdzje fan dizze superdjippe diamanten hat ynsjoch levere yn 'e formaasje en stabilisaasje fan kontininten, en hat úteinlik bydroegen oan' e iere evolúsje fan it libben op ierde. De komplekse skiednis fan dizze diamanten jout oan dat se fertikaal en horizontaal binnen de ierde binne reizge, en folgje de formaasje en evolúsje fan it superkontinint. Dit ûndersyk beljochtet de yntegrale rol fan diamanten by it begripen fan 'e groei en beweging fan kontininten.

Eksperiminten en analyzes fan diamant-ynklúzjes binne oanhâldend oan 'e Universiteit fan' e Witwatersrand yn Súd-Afrika, wêr't in nij isotopen-laboratoarium en metoaden wurde ûntwikkele. It ûndersyk hat as doel om ús begryp te ferbetterjen fan hoe't kontininten evoluearje en bewege, lykas har betsjutting foar de ûntwikkeling en duorsumens fan it libben op ierde.

