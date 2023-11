Wittenskippers oan 'e Universiteit fan Bristol hawwe lang om let it langsteande geheim ûntdutsen efter de pearse reek dy't produsearre wurdt as fulminearjend goud, it earste bekende hege eksplosyf yn 'e wrâld, detonearret. Dizze fynst markearret de resolúsje fan in 400 jier âlde alchemy-puzel dy't ûndersikers ieuwenlang yntrigearre hat.

Fulminearjend goud, in ferbining ûntdutsen troch alchemisten yn 'e 16e ieu, is gearstald út ferskate ferbiningen, mei ammoniak de primêre boarne fan syn eksplosive krêft. Opmerklik observearre de Dútske alchemist Sebald Schwaertzer de dúdlik pearse reek dy't útstjitten waard troch dit eksplosive materiaal yn 1585, wat yn 'e rin fan' e jierren nijsgjirrigens opwekke ûnder skiekundigen.

Hoewol de gemyske gearstalling fan fulminearjend goud al in skoft bekend is, bleau de reden efter de pearse reek in mystearje. Wylst it earder fertocht waard dat gouden nanopartikels bydroegen oan har kleur, miste dizze hypoteze konkreet bewiis. Lykwols, professor Simon Hall en syn Ph.D. studint Jan Maurycy Uszko fan 'e Universiteit fan Bristol hawwe dizze teory no befêstige.

Om te ûndersykjen makke it ûndersyksteam fulminearjend goud en detonearre 5mg-samples foarsichtich op aluminiumfolie. Se sammele de resultearjende reek mei help fan koperen meshes en analysearre it ûnder in oerdracht elektroanenmikroskoop. De analyze die bliken de oanwêzigens fan sfearyske gouden nanopartikels, sadat de rol fan goud befêstige by it generearjen fan de enigmatyske pearse reek.

Mei dizze histoaryske puzel úteinlik oplost, binne professor Hall en syn team no fan plan om deselde metodyk te brûken om de eigenskippen te bestudearjen fan wolken produsearre troch oare metalen fulminaten, lykas platina, sulver, lead en kwik. Dizze materialen presintearje yntrigearjende mystearjes dy't noch moatte wurde unraveled.

It ûndersykspapier mei de titel "Explosive Chrysopoeia" kin tagonklik wurde op 'e arXiv preprintserver.

