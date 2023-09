The Artist's Touch: Nij ûntdutsen details yn âlde Egyptyske funerary skilderijen

Undersikers fan 'e CNRS, Sorbonne University, en Université Grenoble Alpes hawwe ferburgen details ûntdutsen yn âlde Egyptyske begraffenisskilderijen, ljocht skine op 'e artistike techniken en praktiken fan 'e tiid. Wurkje yn gearwurking mei it Egyptyske Ministearje fan Aldheid en de Universiteit fan Luik, brûkte it team draachbere ark foar net-destruktive in situ gemyske analyze en ôfbylding, wêrtroch ûnsichtbere oanpassingen iepenbiere makke tidens de produksje fan 'e keunstwurken.

De skilderijen yn kwestje, datearje út likernôch 1,400 en 1,200 BCE, waarden fûn yn de grêven fan Nakhtamon en Menna yn Luxor. Troch har analyze ûntdutsen de ûndersikers dat bepaalde eleminten fan 'e skilderijen waarden feroare of oanrekke, nettsjinsteande it ûnmerkber foar it bleate each. Bygelyks, de koptekst, de ketting en de skepter yn it portret fan Ramses II hiene wichtige ferzjes. Likegoed ûndergie in earm yn in toaniel fan oanbidding yn Menna's grêf feroarings yn posysje en kleur.

Dizze ûntdekkingen daagje de opfetting út dat âlde Egyptyske keunst heul formeel en rigid wie. De ûndersikers stelle foar dat dizze feroarings makke binne op fersyk fan de kommissarissen of as gefolch fan de ûntwikkeljende fisyen fan de keunstners. It gebrûk fan draachbere ark, ynklusyf gemyske analyze, 3D digitale rekonstruksjes, fotogrammetry, en makrofotografy, liet it team de orizjinele tinten fan 'e skilderijen restaurearje en in mear dynamysk begryp fan dizze masterwurken presintearje.

Dizze stúdzje markeart allinich it begjin fan 'e ûndersiken fan' e ûndersikers nei âlde Egyptyske keunst. Harren takomst doel is om oare skilderijen te analysearjen op syk nei fierdere bewiis fan it fakmanskip en artistike identiteiten fan âlde Egyptyske tekeners-skriuwers.

De befinings fan dit ûndersyksprojekt binne publisearre yn it tydskrift PLOS ONE.

