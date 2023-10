STS-58: It útfieren fan Life Sciences Undersyk yn Space

Op 18 oktober 1993 sette de romteferfier Columbia de STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2) missy út. Dizze missy wie as doel om it begryp fan fysiologyske oanpassing oan romteflecht troch in searje nijsgjirrige eksperiminten te befoarderjen. De sân-lid bemanning fan STS-58 bestie út Kommandant John E. Blaha, Pilot Richard A. Searfoss, Payload Commander Dr. M. Rhea Seddon, Mission Spesjalisten William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , en Payload Specialist Dr Martin J. Fettman.

It haaddoel fan 'e missy wie om de kardiovaskulêre, pulmonêre, regulearjende, neurovestibulêre en musculoskeletale systemen te studearjen om ynsjoch te krijen yn' e fysiologyske reaksjes op romteflecht. Yn 'e rin fan 14 dagen hat de bemanning 14 eksperiminten útfierd, wêrfan acht de astronauten belutsen as testûnderwerpen en de oerbleaune seis mei laboratoariumratten.

Om de wittenskiplike weromkomming foar de haadûndersikers te optimalisearjen, waard de orizjinele Spacelab-4-missy, dy't oerskreaun wie, ferdield yn twa misjes. Dizze STS-58 missy, as it twadde diel, waard neamd SLS-2. De foarige SLS-1 missy hie plakfûn yn juny 1991 en belutsen njoggen eksperiminten útfierd troch in sân-lid bemanning.

Space shuttle Columbia ophelle út Kennedy Space Center yn Florida, it útfieren fan de 15e lansearring fan syn libben. De bemanning wurke yn 'e Spacelab-module, dy't yn' e lading fan 'e shuttle monteard wie. Dizze module wie ûntwikkele troch de European Space Agency (ESA) en waard ek brûkt yn eardere misjes.

De eksperiminten op STS-58 easke de bemanningsleden om wiidweidige gegevens te sammeljen en te analysearjen, sawol foar as tidens de missy. Bygelyks, Lucid en Fettman hiene katheters troch har earmvenen yn har hert slein om direkt it effekt fan gewichtleazens op sintrale veneuze druk te mjitten. De bemanning studearre ek sintúchlike motoroanpassing, mei help fan in rotearjende koepel mei kleurde stippen en in draaiende stoel om de waarnimming en refleksen fan astronauten yn gewichtleazens te mjitten.

Neist de wittenskiplike eksperiminten die de bemanning dwaande mei oare aktiviteiten, lykas dielnimmen oan it Extended Duration Orbiter Medical Program en kommunisearje mei minsken op 'e grûn fia it Shuttle Amateur Radio Experiment. Se namen ek de kâns om mear dan 4,000 foto's fan 'e ierde ûnder te nimmen.

Oer it algemien wie de STS-58-missy in wichtige mylpeal yn libbenswittenskiplik ûndersyk útfierd yn 'e romte. It levere weardefolle ynsjoch yn fysiologyske oanpassing oan romteflecht en ferhurde it paad foar takomstige misjes en eksperiminten op dit fjild.

boarnen:

- NASA

- European Space Agency