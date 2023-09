Nij ûntdutsen fossyl ûntbleatet de grutste prehistoaryske karnivoar fan Súd-Amearika

Yn in resinte stúdzje publisearre yn it Zoological Journal of the Linnean Society, hat in team fan ynternasjonale ûndersikers in opmerklike ûntdekking makke yn it plattelân fan São Gabriel, Súd-Brazylje. Se hawwe de fossile oerbliuwsels ûntdutsen fan in 265 miljoen jier âlde soarte neamd Pampaphoneus biccai, dy't de grutste en meast freeslike rôfdier fan syn tiid wie foar de opkomst fan dinosauriërs.

It fossil is útsûnderlik goed bewarre bleaun, ynklusyf in folsleine skedel en ferskate skeletale bonken. Pampaphoneus hearde ta in groep iere therapeuten bekend as dinocephalians, dy't middelgrutte oant grutte bisten wiene mei in miks fan fleis- en herbivore soarten. Dizze skepsels hienen dikke kraniale bonken, fandêr harren namme, dy't oerset nei "ferskriklike kop" yn it Gryksk. Wylst se foaral fûn waarden yn Súd-Afrika en Ruslân, is Pampaphoneus biccai de iennichste bekende soarte fan syn soarte yn Brazylje.

De fossile ûntdekking fan Pampaphoneus jout weardefolle ynsjoch yn 'e ierdske ekosystemen dy't bestienen krekt foar de grutste massale útstjerren yn' e skiednis fan 'e ierde. Undersikers leauwe dat dit formidabele skepsel, mei syn skerpe hoektoanen en sterke byt, in likense ekologyske rol spile as moderne grutte katten. It wie by steat om lytse oant middelgrutte proai te fangen en te fersoargjen, mei bewiis dat suggerearret dat it sels bonken kau koe, lykas it gedrach fan moderne hyena's.

It nijfûne eksimplaar is de twadde Pampaphoneus-skedel dy't ea fûn is yn Súd-Amearika, en it is grutter as it earste, en biedt ungewoane kennis oer syn morfology. Yn feite is d'r bewiis dat it bestean fan noch gruttere yndividuen suggerearret, om't ek in fragmint fan in kaakbonke fan in mooglik tredde Pampaphoneus-yndividu ûntdutsen waard.

Undersikers skatte dat de grutste Pampaphoneus-persoanen oant trije meter yn 'e lingte kinne mjitten hawwe en sawat 400 kg weagje. Dizze prehistoaryske karnivoar dielde syn habitat mei oare bisten, lykas de lytse dicynodon Rastodon en de gigantyske amfibyen Konzhukovia, dy't in blik op it paleontologyske potensjeel fan 'e Pampa-regio levere.

It fossile rekord fan Pampaphoneus biccai wreidet ús begryp út fan it ferskaat en de betsjutting fan it prehistoaryske libben yn Súd-Amearika, en smyt ljocht op in âlde wrâld dy't miljoenen jierren bestie foar it bewâld fan dinosauriërs.

boarnen:

– Mateus A Costa Santos et al., Cranial osteology of the Brazilian dinocephalian Pampaphoneus biccai (Anteosauridae: Syodontinae), Zoological Journal of the Linnean Society (2023).

- Orizjineel keunstwurk fan Márcio Castro

- Felipe Pinheiro (foto fan 'e skedel)

– Felipe Pinheiro (kolleksjefoto)