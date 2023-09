5 asteroïden dy't de ierde benaderje: grutte, snelheid en ôfstânsdetails iepenbiere

NASA hat fiif asteroïden identifisearre dy't op it stuit op 'e ierde fleane en de kommende dagen tichtby sille komme. Dizze asteroïden ferskille yn grutte en snelheid, mei ien fan har is hast sa grut as in gebou. Hjir binne de kaai details oer elk fan dizze romte rotsen.

Asteroid 2023 SN1: Dizze asteroïde, mei in breedte fan 15 feet, is op it stuit ûnderweis nei de ierde en sil op 20 septimber hiel ticht foarby gean. Hy reizget mei in snelheid fan 58,306 kilometer yn 'e oere. De tichtste oanpak fan dizze asteroïde sil mar 332,000 kilometer wêze, dat is noch tichter as de ôfstân nei de moanne.

Asteroid 2023 RP9: Mei in breedte fan likernôch 90 fuotten is Asteroid 2023 RP9 ek op 'e ierde en sil syn tichtste oanpak hawwe op septimber 20. It beweecht mei in opmerklike snelheid fan 47,678 kilometer yn 'e oere en sil de ierde mei mar 881,000 kilometer misse.

De oerbleaune trije asteroïden binne net yndividueel beskreaun yn it boarneartikel, mar se hawwe wierskynlik ferlykbere skaaimerken yn termen fan grutte, snelheid en tichtby de ierde.

Dizze tichte oanpak fan asteroïden tsjinje as in oantinken oan 'e konstante waakzaamheid dy't nedich is by it kontrolearjen fan romteobjekten dy't in kâns hawwe om yn' e buert fan ús planeet te kommen. NASA en oare romte-ynstânsjes om 'e wrâld folgje kontinu asteroïden en oare himellichems om iere opspoaren en mooglike mitigaasjestrategyen as nedich te garandearjen.

It is wichtich om te notearjen dat hoewol dizze asteroïden relatyf tichtby de ierde komme, d'r op it stuit gjin reden is foar soarch, om't har berekkene trajekten gjin signifikante bedriging fan botsing sjen litte. Dizze moetings jouwe weardefolle kânsen foar wittenskippers om dizze romterotsen fan tichtby te studearjen en ús begryp fan har komposysje en gedrach te ferbetterjen.

boarnen:

- NASA (National Aeronautics and Space Administration)