De skientme fan Venus, de moanne en Regulus yn 'e moarnshimel

Fan 'e moarn waarden himelgazers behannele op in prachtige werjefte doe't Venus, de heale moanne, en de stjer Regulus sammele yn 'e eastlike himel foar sinne opgong. Venus en Saturnus binne ek opposysje, wat betsjut dat se 180 ° útinoar steane yn 'e himel. Wylst Venus lykwols helder genôch is om troch de waas tichtby de hoarizon te skinen, wurdt Saturnus syn sichtberens sterk beynfloede.

Venus, de keninginne fan 'e moarnshimel, skynt sa'n 30° boppe de hoarizon helder, en ferljochtet alle stjerlike lichems oan 'e himel. It kin maklik fersin wurde mei ljochten op in fleantúch fanwegen syn glâns. Regulus, de helderste stjer yn Leo, is 2.4° linksboppe fan Fenus. Fan 'e moarn waard de moanne 16% ferljochte en ferskynde 5.9° linksboppe fan Fenus. Earthshine, it sinneljocht reflektearre fan 'e oseanen, wolken en lân fan' e ierde, ferljochte sêft it nachtdiel fan 'e moanne.

Dizze gearkomsten fan Venus, de moanne en Regulus binne frij faak yn 'e kommende jierren. Yn 2024 passe se yn in sirkel mei in diameter fan 2.6° yn 'e jûnshimel. Op 5 augustus fan dat jier sil Venus tritich minuten nei sinneûndergong minder as 5° boppe de hoarizon stean.

Yn 2025, op 19 septimber, sille de trije himellichems passe yn in sirkel fan mar 1.3 ° yn diameter, en meitsje in adembenemend sicht. It jier dêrop, op 16 july, passe se yn in sirkel fan 7.8°, dy't bûten it sichtfjild fan 'e verrekijker útwreidet.

Yn 'e jûnshimel is Mars net te sjen, wylst Saturnus sa'n oere nei sinne ûndergong op 'e súdeastlike himel ferskynt. Jupiter komt sa'n 68 minuten nei it ynfallen fan 'e nacht op en is sa'n oere letter yn it east-noardeasten te sjen.

It is altyd in traktaasje om tsjûge te wêzen fan dizze himelske gearkomsten en herinnerd te wurden oan 'e skientme en de grutte fan ús universum.

(Boarne: Artikelboarne)