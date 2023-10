NASA ûntbleatet tichte oanpak fan Asteroid 2023 UR1 hjoed

NASA-wittenskippers hawwe iverich asteroïden folge en studearre, en har ynspanningen hawwe laat ta in yntrigearjende ûntwikkeling. Tsjintwurdich, op 21 oktober 2023, is in asteroïde bekend as 2023 UR1 ynsteld om syn tichtste oanpak nei de ierde te meitsjen. De asteroïde, mei in diameter fan 120 feet, sil op in ôfstân fan sa'n 834,000 kilometer nei de ierde komme. Hoewol dit kin lykje fier yn minsklike termen, yn it ryk fan romte, it wurdt beskôge as in relatyf ticht oanpak.

Astronomen observearren asteroïde 2023 UR1 foar it earst op 17 oktober 2023, mar in pear dagen foar syn tichtst benadere. De lêste waarnimming waard makke op 19 oktober It heart ta de Apollo-groep fan asteroïden, dy't bekend is om har ierdekrúsjende banen. It is de muoite wurdich op te merken dat dizze asteroïde sa grut is as in fleantúch.

NASA's Sintrum foar Near-Earth Object Studies (CNEOS) hat it trajekt fan 'e asteroïde kontrolearre en krúsjale details oer syn oanpak levere. De asteroïde sil foarby de ierde ynzoome mei in opmerklike snelheid fan 29,557 kilometer yn 'e oere.

NASA's oanhâldende ynspanningen foar it folgjen fan asteroïden binne essensjeel foar it begripen fan dizze kosmyske rotsen en it ferminderjen fan potinsjele risiko's. It romte-agintskip brûkt in ferskaat oan avansearre teleskopen en observatoria, lykas NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1, en de Catalina Sky Survey.

Neist it kontrolearjen fan asteroïden, is NASA ek tariede op de ynaugurele asteroïde flyby fan har Lucy romteskip op 1 novimber. It earste doel fan it romteskip is asteroïde Dinkinesh, dy't minder as in heale kilometer yn 'e breedte mjit en leit yn 'e asteroïderiem tusken Mars en Jupiter. De Lucy romtesonde is op in 12-jierrige missy en is fan plan om 10 asteroïden te besykjen, ynklusyf Trojaanske asteroïden yn Jupiter syn baan. Ynstee fan in baan om de asteroïden, sil Lucy flybys útfiere om weardefolle gegevens te sammeljen.

De tawijing fan NASA om asteroïden te folgjen, te studearjen en te ferkennen bliuwt weardefolle ynsjoch yn dizze himelske objekten en helpt om de feiligens fan ús planeet te garandearjen.

