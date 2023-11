25 jier fan it Ynternasjonaal Romtestasjon: In mylpeal en fierder

It International Space Station (ISS) fierde koartlyn har 25-jierrich bestean sûnt de lansearring fan har earste module. Yn 'e ôfrûne 25 jier is it ISS in embleem wurden fan ynternasjonale gearwurking en in platfoarm foar ûntelbere wittenskiplike ûntdekkingen. Litte wy wat faak stelde fragen ûndersykje oer it ISS en har ongelooflijke reis.

Hoe grut is de ISS?

It mjitten grutter dan in hûs mei seis sliepkeamers, strekt it ISS in opmerklike 357 feet (108 meter) fan ein oant ein. Om it yn perspektyf te setten, is de grutte te fergelykjen mei dy fan in Amerikaansk fuotbalfjild. Binnen hat it ISS seis sliepplakken, trije badkeamers, in gym, en ferskate ûndersyksfoarsjennings.

Hoe fluch reizget it ISS?

It ISS zoomt troch de romte mei in skriklike snelheid fan likernôch 17,500 mph (28,000 kph). De bemanning oan board fan it stasjon draait elke 90 minuten om de ierde en belibbet elke dei in ferrassende 16 sinne- en sinne-ûndergongen. De skientme fan dizze himelske oergongen is fêstlein yn skitterende time-lapse bylden.

Hoe lang bliuwe astronauten oan board fan it ISS?

Typysk besteegje astronauten sa'n seis moanne troch op it ISS, hoewol guon bliuwe foar koartere of langere perioaden. Ien opmerklike útsûndering is Frank Rubio, dy't yn oktober 2023 nei de ierde weromkaam nei't er in rekordbrekkende 371 dagen yn 'e romte trochbrocht hat, en it ferbliuw fan 'e eardere NASA-astronaut oertreffe. Oarspronklik pland foar seis moanne, in probleem mei syn romteskip late ta in útwreide missy.

Wat is it heechste oantal minsken op it ISS tagelyk?

Wylst it ISS yn 't algemien in bemanning fan sawat seis minsken ûnderfynt, hawwe d'r gefallen west wêryn it stasjon wol 13 bewenners ferwolkomme. Dizze hegere nûmers komme normaal foar by bemanningswikselingen en binne selden.

Wêr kinne de bêste werjeften fan ierde wurde waarnommen fanút it ISS?

De Cupola-module fan 'e ISS, mei syn sân finsters, biedt ongeëvenaarde panoramyske werjeften fan' e ierde. Astronauten gravitearje faaks nei dit observatoarium yn har frije tiid, en meitsje ûnbidige foto's en fideo's. De Frânske astronaut Thomas Pesquet, bygelyks, planet syn fotografy-sesjes sesje om de bêste foto's te meitsjen fan ferskate regio's dy't ûnder it ISS passe.

Hat it ISS oait yn gefaar west?

Wylst it ISS beskerme is fan de measte romtepún, is d'r altyd wat risiko op botsingen. Grûnkontrôles kontrolearje iverich objekten yn 'e baan en oanpasse it trajekt fan' e ISS as gruttere pún in potinsjele ynfloed driget. Yn 2021 naam de bemanning tydlik taflecht yn har romtesonde doe't in púnwolk in potinsjeel gefaar posearre. Gelokkich bleau it stasjon ûngemakken, wêrtroch't de operaasjes normaal trochgean koenen.

Kin it ISS fan 'e ierde sjoen wurde?

Absolút! It ISS is fan 'e ierde sichtber sûnder de needsaak foar teleskopen of ferkykers. NASA lansearre sels in handige app dy't oanjout wannear en wêr't opsykje moat om it stasjon te sjen as it oer de loft glydt op in hichte fan sawat 250 milen.

Hoe behannelje astronauten badkeamerneedsaaklikheden yn 'e romte?

Ien fan 'e meast stelde fragen, astronauten stean foar unike útdagings as it giet om it brûken fan it toilet yn mikrogravity-omstannichheden. Om skjinens en effisjinsje te garandearjen, ûntwurpen yngenieurs in spesjalisearre systeem. Foar urine wurdt in suigbuis brûkt, dy't filtert en recycleart yn drinkwetter. Fêst ôffal kin wurde deponearre yn in lyts oanwiisd gebiet. Foar in yngeand begryp fan hoe't it ISS húske wurket, ferwize nei dizze taljochtsjende boarne.

Sil it ISS noch 25 jier yn in baan bliuwe?

Spitigernôch presintearret it ferâldere ûntwerp fan 'e ISS tanimmende swierrichheden en kosten foar ûnderhâld. Op it stuit is it plan om it ISS oant 2030 te betsjinjen, wêrnei't NASA en har partners de foarsjenning foarsichtich sille deorbitearje. By it weromgean yn 'e sfear fan' e ierde sil in signifikant diel fan 'e ISS opbaarne en útinoar falle.

Wat leit foarút foar lange ferbliuw yn romte?

De konklúzje fan 'e missy fan' e ISS markeart net it ein fan 'e ventures fan' e minskheid yn lange-termyn romtereizen. NASA hat al gearwurkingsferbannen smeid mei partikuliere bedriuwen om nije romtestasjons te bouwen dy't sille ophâlde wêr't it ISS bleau. SpaceX, yn gearwurking mei Los Angeles-basearre startup Vast, is sa'n partner, mei plannen om mooglik in nije module te lansearjen sa betiid as 2025. Derneist hat Sina in eigen romtestasjon oprjochte, en NASA is fan doel om in moannebasis te fêstigjen foar útwreide astronaut bliuwt.

Wylst wy reflektearje oer de opmerklike prestaasjes fan it ISS yn 'e ôfrûne 25 jier, ferwachtsje wy grif de trochgeande ferkenning fan romte en de ûnbeheinde mooglikheden dy't foarút lizze.

Boarne: NASA

