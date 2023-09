Blue Origin's nije Shepard Suborbital Vehicle bliuwt mear dan in jier grûn

Blue Origin's New Shepard suborbitale auto is no mear as in jier oan de grûn west sûnt syn lêste lansearring yn septimber 2022. Tidens dy lansearring ûnderfûn de werbrûkbere earste-etappe booster fan it auto in probleem en ferûngelokke, wylst de kapsule har needûntsnapsysteem ynsette en feilich lâne mei al syn ûndersyksladings yntakt. In ûndersiik útfierd troch Blue Origin die bliken dat de nozzle op 'e BE-3PM-motor fan' e earste etappe in thermo-strukturele mislearring te lijen hat, wat liedt ta in misalignment fan thrust en it betiid beëinigjen fan 'e missy.

Yn maart kundige Blue Origin korrigearjende maatregels oan dy't it ymplementearre, dy't ûntwerpwizigingen omfette oan 'e ferbaarningskeamer en bestjoeringsparameters om problemen mei nozzle bulk en hot-streak temperatuerproblemen oan te pakken. It bedriuw spruts har ferwachtingen út om gau werom te gean nei flecht en deselde set fan 36 ûndersyksladingen opnij te lansearjen. It is lykwols 5.5 moannen lyn sûnt de fernijing, en New Shepard moat noch fuortgean.

Wylst Blue Origin gjin wichtige updates hat levere oer de status fan New Shepard of in tiidline foar har weromkear nei flecht, hat har haadkonkurrint, Virgin Galactic, fjouwer passazjiersmisjes mei súkses lansearre mei syn VSS Unity-romtefleantúch yn dizze perioade. Virgin Galactic hat no acht bemanne romtemisjes, twa mear dan Blue Origin. Hoewol't beide bedriuwen fan doel binne klanten in koarte duorjende ûnderfining fan gewichtleazens en in glimp fan 'e ierde út' e romte te bieden, bliuwt VSS Unity yn 'e baan foar in signifikant langere doer fan 60 oant 90 minuten, fergelike mei New Shepard's 10 oant 12 minuten.

Blue Origin bliuwt ynsette foar it oplossen fan de technyske problemen mei New Shepard en sa gau mooglik werom te flechtsjen. De langere doer fan 'e flechten fan Virgin Galactic kin har in konkurrinsjefoardiel jaan yn' e suborbitale romtetoeristyske merk foar dyjingen dy't in langere ûnderfining sykje bûten de grinzen fan 'e sfear fan' e ierde.

Definysjes:

- Suborbitaal auto: in romteskip ûntworpen om romte te berikken, mar gjin stabile baan om de ierde te berikken.

- Werbrûkbere booster yn 'e earste faze: De earste faze fan in raket dy't it measte fan' e oandriuwing leveret by lansearring en kin wurde hersteld en opnij brûkt foar folgjende misjes.

- Anomaly: In ôfwiking fan it ferwachte of normale gedrach.

- BE-3PM-motor: De motor brûkt yn 'e earste etappe fan Blue Origin's New Shepard-auto.

Boarnen: Blue Origin, Virgin Galactic