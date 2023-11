Nouveaux changements de prix et de partenariat dévoilés par Wahoo et Zwift

Wahoo et Zwift, deux acteurs majeurs de l'industrie du cyclisme en salle, ont récemment apporté des changements importants qui devraient avoir un impact à la fois sur les consommateurs et sur l'industrie dans son ensemble. Le changement le plus notable est la réduction permanente du prix du Wahoo KICKR CORE, l'un des entraîneurs populaires de Wahoo. Auparavant au prix de 599 $, il sera désormais disponible au prix de 449 $.

Mais les changements ne s'arrêtent pas là. Wahoo propose également une option tout compris pour le KICKR CORE, qui comprend une cassette préinstallée et un abonnement d'un an à Zwift pour 1 $. De plus, Wahoo propose des offres groupées pour ses autres produits matériels qui incluent un abonnement Zwift d'un an. Cette décision vise à offrir aux clients plus d’options et de fonctionnalités dans la catégorie du cyclisme en salle.

Avec ces mises à jour de prix, Zwift et Wahoo révolutionnent l'expérience du cyclisme en salle. Les consommateurs peuvent désormais accéder à des entraîneurs de haute qualité à un prix plus abordable, rendant l’entraînement en salle plus accessible que jamais.

Si ces changements sont sans aucun doute bénéfiques pour les consommateurs, ils ont également des implications pour l’industrie. Garmin/Tacx et Elite, deux acteurs majeurs du marché du cyclisme en salle, pourraient être confrontés à des difficultés en raison de cette baisse de prix. De plus, l'avenir de JetBlack, qui travaille en étroite collaboration avec Zwift sur le Zwift Hub One, semble incertain compte tenu des progrès rapides du partenariat Wahoo/Zwift.

Dans l’ensemble, ces changements représentent un changement important dans l’industrie du cyclisme en salle. Les consommateurs peuvent désormais profiter de baskets de haute qualité et d'un plus large éventail d'options à des prix plus abordables, tandis que les acteurs de l'industrie doivent s'adapter et trouver de nouvelles façons de rivaliser sur ce marché en évolution.

QFP

Quel est le nouveau prix du Wahoo KICKR CORE ?

Le prix du Wahoo KICKR CORE a été définitivement réduit de 599 $ à 449 $.

Qu'est-ce qui est inclus dans l'option tout compris pour le KICKR CORE ?

L'option tout compris comprend une cassette préinstallée et un abonnement d'un an à Zwift pour 1 $.

Y a-t-il d'autres changements introduits par Wahoo et Zwift ?

Wahoo propose également des offres groupées pour ses autres produits matériels qui incluent un abonnement Zwift d'un an.

Quel impact ces changements auront-ils sur l’industrie ?

Ces changements peuvent poser des défis à Garmin/Tacx, Elite et JetBlack, car ils devront peut-être réévaluer leurs stratégies en réponse à l'évolution de la dynamique du marché.