Wahoo et Zwift annoncent des ajustements du Turbo Trainer, créant ainsi un positionnement unique sur le marché

Wahoo et Zwift, deux marques leader dans l'industrie du cyclisme, ont apporté des ajustements significatifs à leurs gammes de turbo trainers, marquant une évolution intéressante dans leur relation. Dans une démarche connectée, Wahoo a annoncé des baisses de prix permanentes pour ses turbo-entraîneurs Kickr Core et Kickr Snap, offrant aux clients des options plus abordables pour l'entraînement en salle.

Auparavant au prix de 699 £, le Kickr Core est désormais disponible au prix de 449.99 £ en tant que produit autonome, ce qui correspond au prix du Zwift's Hub, un entraîneur intelligent qui était au centre d'un procès pour violation de brevet entre les deux marques en 2022. De plus, Wahoo propose le Kickr Core avec un abonnement d'un an à Zwift pour 549.99 £, offrant un forfait attrayant pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience d'entraînement en salle.

Zwift, en revanche, a retiré le Zwift Hub Classic de son magasin, ne laissant que le home trainer intelligent Hub One disponible à l'achat. Cette décision, confirmée comme permanente par Zwift, permet à la marque de rationaliser son offre de produits et de se concentrer sur le Hub One, livré avec le kit innovant Cog and Click. Le Click est un levier de vitesse sans fil Bluetooth à deux boutons qui permet un changement de vitesse virtuel avec une résistance réglable, améliorant ainsi l'expérience du cyclisme en salle.

Avec la suppression du Hub Classic, il est clair que Wahoo et Zwift se taillent des positions uniques sur le marché. Le Kickr Core et le Hub One coexisteront sur le marché, offrant aux clients des options distinctes sans concurrence directe entre les marques.

Pour renforcer davantage leur partenariat, Zwift vendra également le Wahoo Kickr Core sur son site Web, élargissant ainsi sa disponibilité sur différents marchés. Les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et au Canada peuvent s'attendre à trouver le Kickr Core sur la plateforme de commerce électronique de Zwift, avec une disponibilité prochaine en Australie et au Japon.

En conclusion, les récents ajustements apportés aux gammes d'entraîneurs turbo de Wahoo et Zwift créent une dynamique de marché intrigante. Alors que les deux marques continuent d’innover et de collaborer, les cyclistes peuvent s’attendre à une expérience de cyclisme en salle améliorée avec des options plus abordables et technologiquement avancées parmi lesquelles choisir.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Que sont les turbo trainers ?

Les turbo trainers sont des appareils utilisés par les cyclistes pour convertir leurs vélos habituels en équipement d'entraînement stationnaire en salle. Ces entraîneurs permettent aux cyclistes de simuler les conditions de conduite en extérieur et de s'entraîner à l'intérieur.

2. Qu'est-ce que Zwift ?

Zwift est une plateforme de formation en ligne populaire qui allie réalité virtuelle et jeu multijoueur pour offrir une expérience unique de cyclisme en salle. Il permet aux cyclistes de rouler et de rivaliser avec d'autres dans un monde virtuel.

3. Qu'est-ce que le noyau Kickr ?

Le Kickr Core est un entraîneur intelligent produit par Wahoo. Il offre aux cyclistes une expérience d’entraînement en salle réaliste et immersive en reproduisant la sensation de rouler sur route.

4. Qu'est-ce que le Hub One ?

Le Hub One est un home trainer intelligent développé par Zwift. Il fait partie de la gamme Zwift de produits innovants pour le cyclisme en salle et comprend le kit Cog and Click, qui améliore l'expérience de changement de vitesse lors des sorties en salle.