Un fan de Zelda crée un film Godzilla spectaculaire en utilisant les larmes du royaume

Un fan talentueux et cinéphile a repoussé les limites de la créativité dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. L'utilisateur de Twitter @sumoguri2323 a créé un court métrage à couper le souffle entièrement intégré au jeu, mettant en vedette nul autre que l'emblématique Godzilla. Cette vidéo impressionnante présente les compétences artistiques des fans et met en évidence le potentiel illimité qu'offrent les mécanismes de fabrication de Tears of the Kingdom.

La vidéo, qui a suscité une attention considérable, présente une reconstitution sensationnelle de Godzilla à l'aide de matériaux et d'appareils Zonai. Le kaiju, rebaptisé Zonai Zilla, prend vie de manière magistrale grâce à l'utilisation par le fan de la capacité Ultrahand. Avec une musique et des effets sonores soigneusement sélectionnés, Zonai Zilla traverse le village de Lurelin, laissant la destruction sur son sillage. Les chars tentent de combattre la créature féroce, mais leurs efforts sont vains alors que le feu pleut sur le malheureux village. La créativité, la cinématographie et le montage affichés dans ce court métrage sont vraiment remarquables.

Cet hommage aux films classiques de Toho Godzilla arrive à un moment passionnant pour les amateurs de kaiju. Avec la sortie récente de la série MonterVerse d'Apple TV+ Monarch : Legacy of Monsters et la prochaine première internationale de Godzilla Minus One, les fans attendent avec impatience la sortie de Godzilla x Kong : The New Empire l'année prochaine. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, en revanche, a gagné une reconnaissance bien méritée lors des prochains Game Awards, en recevant des nominations pour le jeu de l'année et le meilleur jeu d'action/aventure.

L'extraordinaire création de @sumoguri2323 témoigne de la passion et du talent au sein de la communauté des joueurs. Il présente les possibilités illimitées des mécanismes de création de Tears of the Kingdom et offre une nouvelle perspective sur le potentiel du jeu en matière de narration et de créativité. Les fans et les nouveaux venus peuvent apprécier l'incroyable dévouement et les compétences nécessaires à la création de ce film Godzilla unique dans l'univers Zelda.

Source : IGN

Questions fréquentes

Qu'est-ce que les Larmes du Royaume ?

Tears of the Kingdom est un jeu de la franchise The Legend of Zelda qui propose des mécanismes de fabrication extrêmement personnalisables, permettant aux joueurs de libérer leur créativité.

Qui a créé le film Godzilla dans Tears of the Kingdom ?

Le film a été créé par un fan talentueux et cinéphile connu sous le nom de @sumoguri2323 sur Twitter.

Comment Godzilla a-t-il été recréé dans le film ?

Godzilla, rebaptisé Zonai Zilla, a été recréé à l'aide de matériaux et d'appareils Zonai, ainsi que de la capacité Ultrahand de Tears of the Kingdom.

Quel autre contenu lié à Godzilla sera publié dans un avenir proche ?

Les fans peuvent s'attendre à la série MonterVerse Monarch : Legacy of Monsters, à la première internationale de Godzilla Minus One et à Godzilla x Kong : The New Empire qui devrait faire ses débuts l'année prochaine.

Tears of the Kingdom a-t-il été reconnu dans l'industrie du jeu vidéo ?

Oui, Tears of the Kingdom a été nominé pour plusieurs prix lors des prochains Game Awards, notamment celui du jeu de l'année et du meilleur jeu d'action/aventure.