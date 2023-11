Nouvelle approche : YouTube Music présente l'intégration de podcasts via un flux RSS

Dans le but d'améliorer ses capacités de podcasting, YouTube Music offre désormais aux utilisateurs la possibilité d'ajouter des podcasts directement via la plateforme via un flux RSS. Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement auprès d'utilisateurs sélectionnés et devrait être disponible sur Android et sur le Web. Toutefois, les utilisateurs d’iPhone devront attendre encore un peu pour accéder à cette fonctionnalité.

Auparavant, les podcasteurs devaient télécharger des versions vidéo de leurs épisodes sur YouTube Music, ce qui nécessitait des efforts supplémentaires et limitait le nombre d'émissions disponibles. Alors que Google Podcasts devrait fermer ses portes d'ici 2024, YouTube Music vise à simplifier le processus de transition en introduisant la fonctionnalité de flux RSS traditionnelle.

Une fois la fonctionnalité en ligne, les utilisateurs peuvent accéder à l'onglet Bibliothèque dans YouTube Music et sélectionner le filtre Podcasts. Un nouveau bouton « Ajouter un podcast » s'affichera dans le coin inférieur droit de l'écran. En choisissant « Parcourir les meilleurs podcasts : rechercher des podcasts sur YouTube » ou « Ajouter un podcast par flux RSS : ajouter une URL privée ou publique », les utilisateurs peuvent facilement ajouter leurs podcasts préférés à la plateforme.

Les podcasts ajoutés via le flux RSS seront marqués d'une icône RSS sur la page de l'émission, indiquant qu'ils ont été ajoutés via cette méthode. Bien que cette fonctionnalité soit encore progressivement proposée aux utilisateurs, YouTube Music travaille à sa disponibilité internationale.

Pour faciliter la transition de Google Podcasts vers YouTube Music, un outil de migration simple sera fourni, permettant aux utilisateurs de transférer de manière transparente leurs abonnements de podcast existants. De plus, YouTube Music n'exigera plus des podcasteurs qu'ils téléchargent des versions vidéo, ce qui leur permettra de télécharger facilement du contenu via des flux RSS et d'améliorer la découverte de podcasts sur la plateforme.

Avec ces mises à jour, YouTube Music vise à devenir une plate-forme complète pour le streaming musical et l'écoute de podcasts, offrant aux utilisateurs une expérience audio fluide et diversifiée.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Puis-je ajouter des podcasts à YouTube Music à l'aide d'un flux RSS ?

Oui, YouTube Music permet désormais aux utilisateurs d'ajouter des podcasts en saisissant l'URL du flux RSS. Cette fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs Android et Web, avec une compatibilité iOS prochainement.

2. Comment ajouter un podcast à YouTube Music à l'aide d'un flux RSS ?

Pour ajouter un podcast via un flux RSS sur YouTube Music, accédez à l'onglet Bibliothèque, sélectionnez le filtre Podcasts et cliquez sur le bouton « Ajouter un podcast » dans le coin inférieur droit. Ensuite, choisissez l'option permettant d'ajouter un podcast par flux RSS et saisissez l'URL du flux.

3. Mes abonnements aux podcasts existants de Google Podcasts seront-ils transférés vers YouTube Music ?

Oui, YouTube Music fournira un outil de migration simple pour transférer les abonnements aux podcasts existants de Google Podcasts vers leur plate-forme. Cela garantit une transition fluide pour les utilisateurs actuellement abonnés aux podcasts sur Google Podcasts.

4. Les podcasteurs peuvent-ils télécharger du contenu sur YouTube Music sans créer de versions vidéo ?

Oui, YouTube Music n'exige plus que les podcasteurs mettent en ligne des versions vidéo de leurs épisodes. Au lieu de cela, ils peuvent télécharger leur contenu directement via des flux RSS, ce qui permet aux podcasteurs de partager plus facilement leurs émissions sur la plateforme et d'améliorer la visibilité.