Wegmans met fin à son partenariat avec Rescue Mission et les centres de dons vont fermer

Wegmans, une chaîne d'épiceries populaire, a récemment pris la décision de mettre fin à son partenariat avec Rescue Mission, une organisation caritative qui exploite des centres de dons dans leurs parkings. Cette interruption concerne les six sites Wegmans, et pas seulement les trois dont la fermeture avait été annoncée précédemment.

La nouvelle a été une surprise pour Luana Lovenguth, une représentante de la Mission de sauvetage, qui n'a eu connaissance de la décision que vendredi. Selon un porte-parole de Wegmans, ce service est unique à la division Syracuse du magasin et n'est pas proposé dans d'autres régions.

Les six centres de dons reçoivent collectivement les dons d'environ 250,000 XNUMX personnes chaque année. Ce nombre dépasse la population de la ville de Syracuse elle-même. Ces centres jouent un rôle essentiel en empêchant les objets d'être mis en décharge, la Rescue Mission étant l'une des plus grandes installations de recyclage de la ville, juste derrière l'OCRRA.

Le programme n'est pas seulement un service d'élimination ou une commodité pour la communauté. Il soutient directement la mission de Rescue Mission en faisant don d'articles à ceux qui en ont besoin, tandis que les articles restants sont vendus dans leurs magasins Thrifty Shopper afin de collecter des fonds pour l'organisation.

Deux centres ont déjà fermé leurs portes, un sur la rue James et un autre près de John Glenn. Le troisième centre, situé près du Great Northern Mall, sera déplacé vers le parking voisin des Runnings plus tard ce mois-ci. Wegmans s'attend à ce que les trois autres centres ferment d'ici la fin de l'année, ce qui permettra une période de transition de six mois.

La fermeture de ces centres de dons a entraîné une diminution des dons pour la Mission de Secours, avec une baisse notable de 30 % en novembre. On s'inquiète également du sort des 25 personnes employées par les caravanes de ces centres, dont beaucoup ont des besoins particuliers.

La Rescue Mission espère que Wegmans reconsidérera sa décision, en particulier pour le site DeWitt, qui est non seulement le plus populaire mais aussi le mieux entretenu et éloigné de la route et de l'entrée du magasin.

Il reste à voir quel impact cette interruption aura sur la mission de sauvetage et sur la communauté locale, alors que d'autres emplacements pour les centres de dons sont recherchés. Le partenariat entre Wegmans et Rescue Mission était en place depuis des décennies et sa fin sera certainement ressentie par beaucoup.