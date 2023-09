Les cartes PayPal désormais compatibles avec Apple Pay

Les cartes de débit et de crédit PayPal peuvent désormais être ajoutées à l'application Apple Wallet, permettant aux utilisateurs d'utiliser le service de paiement mobile Apple Pay. Il existe deux méthodes pour ajouter des cartes PayPal à l'application. Tout d'abord, les utilisateurs peuvent ouvrir l'application iOS PayPal et sélectionner la bannière « Payer avec votre iPhone » sur la page d'accueil, qui les redirigera vers l'application Apple Wallet. A partir de là, les cartes PayPal peuvent être ajoutées. Alternativement, les utilisateurs peuvent ouvrir l'application et appuyer sur l'icône plus dans le coin supérieur droit pour suivre les instructions permettant d'ajouter les cartes de crédit ou de débit PayPal à l'application Wallet.

Une fois ajoutées, les cartes PayPal peuvent être sélectionnées pour gérer les transactions effectuées avec Apple Pay. Il est important de noter qu'Apple conserve 0.15 % de la valeur de la transaction, ce qui signifie que pour chaque 100 $ dépensés via Apple Pay, Apple conserve 15 cents.

La décision de PayPal d'inclure le support Apple Pay intervient plus tard que les autres cartes de services bancaires et financiers déjà intégrées à Apple Pay. Ce retard pourrait peut-être provenir du scepticisme initial de PayPal quant aux avantages de l'activation de la compatibilité Apple Pay. Cependant, avec cette annonce récente, il est clair que les réserves émises par PayPal sont désormais levées.

Définitions:

PayPal : plateforme de paiement en ligne qui permet aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des paiements et de transférer de l'argent en toute sécurité via Internet.

Application Apple Wallet : application de portefeuille numérique développée par Apple qui permet aux utilisateurs de stocker et de gérer divers modes de paiement, cartes de fidélité, cartes d'embarquement, etc. sur leurs appareils Apple.

Apple Pay : service de paiement mobile et de portefeuille numérique développé par Apple Inc. qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements à l'aide de leurs appareils Apple, tels que les iPhones et les montres Apple, chez les détaillants participants.

Sources:

– 9to5Mac