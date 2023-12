Présentation de l'A2 Badger : l'outil EDC ultime

L'A2 Badger change la donne dans le monde des couteaux de transport quotidiens. Avec son design compact et redoutable, ce couteau OTF est un incontournable pour les aventuriers du plein air et les professionnels de la tactique.

Contrairement aux couteaux pliants conventionnels, l'A2 Badger est doté d'un mécanisme Out The Front (OTF), permettant un déploiement rapide en appuyant simplement sur un bouton. Cela en fait un choix populaire parmi les militaires, les forces de l'ordre et les amateurs de plein air qui apprécient un accès rapide et facile à leurs outils.

L'A2 Badger est conçu par Tekto, pionnier des couteaux OTF. L'interrupteur profilé sur la poignée permet un déploiement de la lame sans effort en moins d'une seconde, même avec des gants. Son enthousiasme tactile et sa fonctionnalité précise en font un plaisir à utiliser dans toutes les situations, des activités quotidiennes aux scénarios d'urgence.

Le couteau est fabriqué en acier D2 recouvert de titane, connu pour sa durabilité exceptionnelle et sa rétention des bords. La lame de style tanto de 1.8 pouces est parfaite pour diverses tâches de coupe et est complétée par une fonction brise-verre sur la poignée pour une polyvalence accrue.

Malgré sa petite taille, l'A2 Badger ne fait aucun compromis sur les performances. Pesant seulement 2.18 onces et mesurant 3.3 pouces une fois fermé, c'est le couteau le plus petit et le plus léger de Tekto à ce jour. Sa conception ambidextre, sa poignée en aluminium 6061 et son système de verrouillage à bouton garantissent facilité d'utilisation et sécurité pendant le fonctionnement.

L'A2 Badger propose également des options de personnalisation avec trois variantes de couleurs de poignée disponibles : Noir, Désert et OD Vert. Avec son clip de poche et son trou pour lanière surdimensionné, ce couteau est à la fois facile à transporter et polyvalent en termes d'options de fixation.

Rejoignez les rangs des propriétaires satisfaits et profitez de l'offre à durée limitée. Obtenez votre A2 Badger maintenant avec une réduction de 15 % en utilisant le code promo « A2YANKO ». Ne manquez pas cette opportunité de posséder l'outil EDC ultime.

Cliquez ici pour acheter maintenant : 118.99 $ 139.99 $ (Utilisez le code promo « A2YANKO » pour obtenir 15 % de réduction). Dépêchez-vous, l'offre se termine dans 48 heures !