L'impact caché des accidents de la route sur les espèces et les écosystèmes menacés

Les accidents de la route ne sont pas seulement un triste spectacle sur nos routes, ils contribuent également à une mortalité massive qui affecte notre planète. Chaque année, des millions d’animaux, dont des cerfs, des oiseaux et des insectes pollinisateurs, sont victimes de collisions avec des véhicules. Cela inclut de nombreuses espèces menacées qui luttent déjà pour survivre. Les reptiles et les amphibiens, collectivement appelés « herps », sont particulièrement touchés, malgré leur domination dans de nombreux écosystèmes.

La lenteur des mouvements et l’attirance pour les surfaces chaudes rendent l’herpès plus susceptible d’être tué sur la route. Contrairement aux cerfs ou aux grizzlis, certains herps ne réagissent pas à la circulation, ce qui entraîne leur disparition prématurée. Cela est particulièrement vrai pour les amphibiens, qui doivent migrer entre leurs habitats aquatiques et terrestres. Pendant la saison de reproduction, lorsque de fortes pluies remplissent les mares temporaires, des milliers d'amphibiens se lancent dans un voyage frénétique vers leurs aires de reproduction. Malheureusement, beaucoup d’entre eux doivent traverser des routes pour atteindre leur destination, où ils finissent souvent.

L’impact des mortalités routières va au-delà de la perte d’animaux individuels. Elle affecte la diversité génétique et la capacité de reproduction des populations. La mortalité routière élimine souvent les individus en bonne santé, y compris les jeunes femelles qui n'ont pas encore eu la chance de contribuer à la reproduction. Pour les espèces menacées, même quelques décès peuvent être suffisamment importants pour pousser les populations vers l’extinction.

Pendant longtemps, les accidents de la route ont été considérés comme une forme naturelle de mortalité, mais leurs conséquences cachées sur les écosystèmes sont désormais reconnues. Il est important que les gouvernements et les communautés accordent la priorité à l’écologie routière et mettent en œuvre des mesures visant à réduire la mortalité routière, telles que des passages pour animaux sauvages et des restrictions de vitesse dans les zones critiques. En protégeant nos routes et notre faune, nous pouvons empêcher une nouvelle perte d’espèces menacées et préserver l’équilibre délicat de nos écosystèmes.

Source : Ben Goldfarb, Traversées : comment l'écologie routière façonne l'avenir de notre planète