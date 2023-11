La civilisation indienne futuriste prend vie : Indus Battle Royale fait ses débuts sur Fortnite

Les joueurs Fortnite du monde entier sont sur le point de se lancer dans une nouvelle aventure passionnante en s'immergeant dans le royaume vivant d'Indus, le tout premier jeu de bataille royale créé en Inde. Développé par le studio SuperGaming basé à Pune, Indus s'inspire de la civilisation indienne, offrant aux joueurs une expérience multiplateforme pas comme les autres.

Indus dans Fortnite n'est pas simplement un portage mais une expérience autonome unique méticuleusement conçue exclusivement pour les utilisateurs de macOS et de PC. Les joueurs peuvent s'attendre à profiter du gameplay complet d'Indus, avec des conditions de victoire captivantes axées sur la puissante ressource connue sous le nom de Cosmium. Sécuriser cette ressource sur la carte devient la clé de la victoire, ouvrant la voie à des stratégies passionnantes et à un gameplay intense.

Bien qu'aucune date de sortie officielle d'Indus dans Fortnite n'ait pas encore été divulguée, les amateurs de jeux peuvent s'attendre à un lancement bêta fermé sur Android de la bataille royale autonome d'Indus pendant la saison des fêtes. Le jeu est déjà ouvert aux préinscriptions sur le Play Store et a rassemblé le nombre étonnant de 5 millions de préinscriptions.

Un aspect intéressant à souligner est que le contenu Indus pour Fortnite a été développé par une remarquable équipe de deux femmes dans un délai impressionnant de seulement 27 jours. Malgré leur manque d'expérience dans le développement de jeux, ils ont réussi à exploiter Unreal Editor for Fortnite (UEFN) d'Epic Games pour créer une expérience captivante et immersive. Cette intégration sert de terrain d'essai à SuperGaming pour recueillir de précieux commentaires auprès de publics externes, leur permettant d'affiner l'expérience de jeu en vue du lancement officiel d'Indus.

Indus Battle Royale Mobile est l'un des jeux « made in India » les plus attendus, proposant une fusion d'éléments futuristes avec en toile de fond l'ancienne vallée de l'Indus. En mélangeant harmonieusement le passé et le futur, Indus présente des personnages comme Rana, Sir Taj, Arya et Adya, inspirés de la race Yaksha et connus comme des marcheurs de mythes dans le monde de l'Indus. Explorez la carte captivante du jeu, Virlok, qui offre une représentation avant-gardiste de l'Inde, tout en vous équipant d'une gamme d'armes futuristes, notamment le puissant fusil de précision Vantage, l'A27 Locust et le fusil SFR-4 à dégâts élevés. Indus est compatible avec une large gamme de smartphones Android et iOS, invitant les joueurs à personnaliser leur expérience grâce à des achats intégrés passionnants.

Préparez-vous à vous lancer dans un voyage passionnant en rejoignant la communauté mondiale Fortnite pour explorer le monde extraordinaire de l'Indus. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour et préparez-vous à une expérience de jeu comme jamais auparavant.

Questions fréquentes

1. Sur quelles plateformes Indus sera-t-il disponible ?

Indus sera disponible sur les plateformes macOS, PC, Android et iOS.

2. Quand aura lieu la sortie officielle d’Indus dans Fortnite ?

La date de sortie officielle d’Indus dans Fortnite n’a pas encore été annoncée. Cependant, un lancement bêta fermé d’Android est attendu pendant la période des fêtes.

3. Qui a développé l’Indus ?

Indus a été développé par SuperGaming, un studio basé à Pune.

4. Puis-je me préinscrire à Indus sur le Play Store ?

Oui, le jeu est actuellement ouvert en préinscription sur le Play Store.

5. Combien de préinscriptions Indus a-t-il enregistré jusqu'à présent ?

Indus a reçu plus de 5 millions de pré-inscriptions.