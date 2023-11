Bougez avec WarioWare™ : Bougez-le ! sur Nintendo Switch

Appel à tous les joueurs ! Nintendo Switch vient de sortir le très attendu WarioWare™ : Move It ! jeu, et il est temps de prendre vos contrôleurs Joy-Con™ et de vous préparer à trembler, frapper, danser, bouger et faire la révérence à travers plus de 200 micro-jeux ultra-rapides. Si vous êtes fan de mini-jeux hilarants et rapides, c'est le jeu que vous attendiez !

Dans WarioWare™ : Move It !, vous vous retrouverez immergé dans un monde de mouvements ridicules en coupant du bambou, en vous évadant de prison, en faisant des poulets au lasso et bien plus encore. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas familier avec Wario et les pitreries des micro-jeux, ces mini-jeux ne durent que quelques secondes, vous prendrez donc rapidement le coup.

L’une des caractéristiques uniques du jeu est la possibilité de prendre différentes « formes » ou poses. Que vous picoriez comme un poulet sous la forme Ba-KAW ou que vous preniez une fabuleuse pose de Fashionista, chaque micro-jeu vous demandera de déplacer votre corps dans différentes positions. Il s’agit de trouver et d’affiner rapidement sa forme pour réussir chaque défi.

Le mode Histoire vous permettra d'aider Wario à échapper aux Woods Watchers en complétant une série de micro-jeux ultra-rapides. Et si vous recherchez du plaisir multijoueur, le mode Party permet à 2 à 4 joueurs de se joindre à l'action. Affrontez vos amis dans des concours dignes de rire et essayez d'atteindre l'objectif sans vous faire attraper par Medusa, ou plongez dans le jeu de société risqué de Wario.

Pour les membres Nintendo Switch Online, il y a encore plus de bonnes nouvelles. Vous pouvez acheter une paire de bons pour jeux Nintendo Switch et en utiliser un pour obtenir WarioWare™ : Move It ! Cette offre vous permet d'économiser de l'argent, surtout si vous choisissez deux jeux plus chers à échanger avec vos bons.

Alors, tenez fermement votre manette, libérez de l'espace autour de vous et préparez-vous à vous amuser avec WarioWare™ : Move It ! sur Nintendo Switch. Il est temps d'embrasser le monde décalé et rapide des micro-jeux !

Questions Fréquentes

1. Que sont les micro-jeux ?

Les micro-jeux sont des mini-jeux courts et rapides qui durent généralement quelques secondes. Dans WarioWare™ : Move It !, vous trouverez plus de 200 micro-jeux qui vous demandent d'effectuer différentes actions et mouvements.

2. Puis-je jouer à WarioWare™ : Move It ! avec des amis?

Absolument! WarioWare™ : Bougez-le ! propose des modes multijoueurs où vous pouvez jouer avec 2 à 4 joueurs. Rejoignez vos amis et participez à une compétition digne de rire en mode Fête.

3. Comment puis-je économiser de l'argent en achetant WarioWare™: Move It ! ?

Si vous êtes membre de Nintendo Switch Online, vous pouvez acheter des bons pour jeux Nintendo Switch et en utiliser un pour obtenir WarioWare™: Move It ! Cette offre vous permet d'économiser de l'argent, surtout si vous choisissez deux jeux plus chers à échanger avec vos bons.

4. Y a-t-il une limite de temps pour utiliser les bons pour jeux Nintendo Switch ?

Oui, les bons pour jeux Nintendo Switch doivent être utilisés dans les 12 mois suivant la date d'achat. Assurez-vous de les utiliser avant leur expiration.

