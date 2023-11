Nouvelle ère du jeu solo : l'IA prend le contrôle de Twister et Pictionary

Dans le cadre d'un développement passionnant juste à temps pour les fêtes de fin d'année, Twister et Pictionary ont subi une transformation remarquable, ouvrant la voie à une nouvelle ère de jeu solo. Il est révolu le temps où l’on réunissait amis et famille autour d’une table de jeu ; désormais, les joueurs peuvent se défier contre des adversaires dotés d’une intelligence artificielle (IA).

Dans Pictionary vs AI et Twister Air réinventés, les joueurs peuvent s'engager dans un jeu passionnant contre des logiciels basés sur l'IA, éliminant ainsi le besoin d'adversaires humains. Pictionary vs AI, disponible au prix de 23.99 £, remplace les conjectures traditionnelles du déchiffrement des dessins par les prouesses de l'IA. Le logiciel numérise l'image et la compare à une vaste base de données d'images en ligne. Les joueurs parient ensuite sur la capacité du logiciel à identifier correctement le dessin, gagnant ainsi des points pour des prédictions précises. Les images ou les mots offensants sont méticuleusement filtrés, garantissant une expérience familiale.

Twister Air, au prix de 24.99 £, présente une application que les joueurs doivent télécharger sur leurs appareils intelligents. Des bandes colorées avec détecteur de mouvement sont ensuite attachées à leurs poignets et à leurs chevilles. En secouant les bras et les jambes, les joueurs doivent faire correspondre les points colorés affichés à l'écran. Cette nouvelle version du jeu classique offre une expérience solo dynamique et engageante.

Paul Reader, président du comité restreint de DreamToys, prédit un avenir où la technologie de l'IA sera de plus en plus intégrée aux jouets. Alors que les jouets IA ne représentent actuellement que 1 % du marché, les progrès technologiques ouvrent de nouvelles possibilités pour l’industrie. Selon Reader, la technologie a évolué pour inclure des éléments tels que des fonctions de synchronisation, des effets lumineux et sonores et la reconnaissance vocale. L’intégration des jouets et de la technologie devient la norme à mesure que les enfants ont davantage accès aux smartphones et aux tablettes.

Alors que l’industrie du jouet adopte l’IA, les fabricants sont confrontés au défi d’assurer la sécurité des enfants. Melissa Symonds, directrice exécutive de UK Toys for Circana, rassure les consommateurs sur le fait que l'introduction de la technologie de l'IA ne compromet pas la connexion humaine dans les jeux familiaux traditionnels. Elle pense que l’IA peut réellement améliorer l’expérience de jeu et inciter davantage de personnes à jouer.

Avec la sortie de Twister et Pictionary basés sur l'IA, une nouvelle vague de jeux solo est arrivée. Même si les jeux de société classiques auront toujours leur place, la combinaison de l’IA et du gameplay traditionnel introduit une dimension nouvelle et passionnante à ces passe-temps bien-aimés.

QFP

1. Puis-je toujours jouer à Twister et Pictionary avec mes amis et ma famille ?

Absolument! Les versions IA de Twister et Pictionary offrent des options de jeu en solo mais n'éliminent pas la possibilité de jouer à plusieurs. Vous pouvez toujours profiter de ces jeux avec vos amis et votre famille, comme vous l'avez toujours fait.

2. Les images ou les mots offensants sont-ils filtrés dans les versions IA de Pictionary ?

Oui, le logiciel d'IA de Pictionary vs AI garantit que les images ou les mots offensants ne sont pas reconnus. L’accent est mis sur le maintien d’une expérience de jeu familiale et inclusive.

3. La technologie de l’IA remplacera-t-elle les jouets et les jeux traditionnels ?

La technologie de l’IA constitue un ajout intéressant à l’industrie du jouet, mais elle ne remplacera pas complètement les jouets et les jeux traditionnels. Les jeux de société et les jouets classiques continueront d’avoir leur place, tandis que les intégrations d’IA offriront aux joueurs des expériences nouvelles et innovantes.

Sources : The Telegraph (telegraph.co.uk)