Tesla fait face à la résistance en Scandinavie alors que les dockers danois font grève de solidarité avec les mécaniciens suédois

Tesla se heurte à d'importantes difficultés en Scandinavie, alors que les dockers danois se sont joints à une grève de solidarité initiée par les mécaniciens suédois. Cette pression croissante pousse le géant du véhicule électrique à accorder des droits de négociation collective à ses salariés.

Le conflit entre Tesla et les membres du syndicat suédois IF Metall dure depuis six semaines. Pour obtenir du soutien, le syndicat a organisé une grève secondaire impliquant des travailleurs de divers secteurs en Suède, tels que les postiers, les peintres, les dockers et les électriciens.

En réponse au blocage des livraisons de plaques d’immatriculation par les postiers, le PDG de Tesla, Elon Musk, a exprimé sa frustration, qualifiant la situation de « insensée ». Le mois dernier, l'entreprise a intenté une action en justice contre l'Agence suédoise des transports et le service postal pour résoudre ce problème.

À l'origine, il y avait des spéculations selon lesquelles Tesla tenterait de livrer des voitures aux ports danois et de les transporter par camion vers la Suède après que des dockers suédois aient empêché la réception des voitures. Cependant, IF Metall a sollicité le soutien du plus grand syndicat danois, qui a ensuite annoncé une grève de solidarité.

Jan Villadsen, président du syndicat danois des transports 3F, a souligné l'importance de la bataille d'IF Metall et des travailleurs suédois, déclarant le plein soutien de son syndicat. Villadsen a déclaré : « Tout comme les entreprises, le mouvement syndical est mondial dans la lutte pour la protection des travailleurs. » Il a ajouté : « La solidarité est la pierre angulaire du mouvement syndical et s’étend au-delà des frontières nationales. »

Les commentaires de Villadsen contenaient également un message pointu adressé à Musk, affirmant que même les individus les plus riches du monde ne peuvent pas établir leurs propres règles. Il a souligné l'importance de respecter les accords sur le marché du travail dans la région nordique pour exploiter une entreprise.

Actuellement, tous les membres de 3F Transport sont concernés par le conflit de sympathie, ce qui signifie que les dockers et les chauffeurs ne transporteront pas de voitures Tesla en Suède. En Suède, les conventions collectives entre entreprises et syndicats, sans intervention du gouvernement, influencent fortement les relations de travail et déterminent la plupart des salaires.

Tesla a jusqu'à présent refusé de signer l'une de ces conventions collectives, ce qui a incité environ 120 mécaniciens suédois à entamer une grève en octobre. Les mécaniciens ne cherchent pas à augmenter les salaires, mais plutôt à ce que Tesla respecte le principe de la négociation collective.

Ce différend met en évidence le potentiel d’une impasse idéologique persistante non seulement entre Tesla et les mécanismes en grève, mais également entre le pouvoir des entreprises américaines et les principes profondément enracinés du modèle économique scandinave.

L’extension des grèves de solidarité au Danemark pourrait entraîner de nouveaux problèmes pour Musk, car des actions similaires risquent de se produire en Norvège et en Allemagne, où les conventions collectives constituent également un élément crucial des relations de travail.

Même si IF Metall n’est actuellement pas engagé dans des négociations avec Tesla, le syndicat espère que l’entreprise sera disposée à reprendre les négociations. Le syndicat estime qu’à terme, Tesla reconnaîtra les avantages d’une convention collective.