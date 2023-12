Les cadeaux League of Legends d'Amazon Prime seront interrompus

Les abonnés Amazon Prime qui sont également de fervents joueurs de League of Legends bénéficient de skins gratuits et de monnaie de jeu via Prime Gaming. Il semble toutefois que cette offre généreuse va bientôt prendre fin en raison des coupes budgétaires chez Prime Gaming.

Chaque mois, les membres d'Amazon Prime ont pu réclamer des skins gratuits et de la monnaie de jeu pour le populaire jeu MOBA de Riot. Cela a été un grand avantage pour les fans de League of Legends, sans aucune condition tant qu’ils se souvenaient de réclamer les récompenses.

Malheureusement, Amazon a décidé de réduire sa division de jeux, ce qui comprend le licenciement de 180 membres du personnel et la fermeture de sa chaîne Crown Twitch. Au lieu de cela, la société se concentrera sur la fourniture de jeux gratuits mensuels populaires à ses abonnés.

Riot a confirmé que les récompenses mensuelles gratuites pour League of Legends, ainsi que pour d'autres jeux Riot comme Valorant, prendraient fin. Le dernier lot de cadeaux devrait arriver en mars 2024. Il n'est actuellement pas prévu de remplacer la promotion, bien que le responsable de League of Legends de Riot, Andrei van Roon, ait mentionné qu'ils étaient ouverts à d'autres programmes à l'avenir.

Bien que l'arrêt des cadeaux puisse avoir un léger impact sur le nombre de personnes jouant à League of Legends, il est peu probable qu'il affecte de manière significative la popularité du jeu. Avec plus de 150 millions de joueurs actifs, League of Legends reste l'un des jeux MOBA les plus joués et les plus réussis.

En conclusion, la fin des cadeaux d'Amazon Prime pour League of Legends peut décevoir les joueurs, mais il s'agit d'une réduction nécessaire pour la division jeux de l'entreprise. Malgré ce changement, League of Legends continuera de prospérer grâce à son énorme base de joueurs.