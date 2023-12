Amazon Prime annule les drops gratuits de League of Legends : ce que cela signifie pour les joueurs

Les cadeaux mensuels d'Amazon Prime pour les joueurs de League of Legends ont constitué un avantage considérable pour les abonnés, offrant des skins gratuits et de la monnaie du jeu. Cependant, en raison des coupes budgétaires chez Prime Gaming, ces cadeaux prendront bientôt fin.

Bien que les contenus gratuits soient toujours les bienvenus, cette nouvelle pourrait décevoir les fans de League of Legends. Les drops mensuels sont une fonctionnalité populaire, permettant aux joueurs de réclamer des skins gratuits, des skins de balise mystère et jusqu'à 350 RP chaque mois. Malheureusement, avec la réduction par Amazon de sa division jeux, ces avantages cesseront.

Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, a expliqué qu'ils apportaient des changements pour se concentrer sur la fourniture de jeux gratuits chaque mois, car c'est ce que les joueurs veulent le plus. En conséquence, les drops réguliers pour League of Legends, ainsi que pour tous les autres jeux Riot, y compris Valorant, seront interrompus. La dernière goutte devrait arriver en mars 2024.

Les joueurs qui comptent sur ces drops pour obtenir des RP gratuits devront trouver des méthodes alternatives. Actuellement, il n'y a pas de plans de remplacement immédiats, bien que le directeur de Riot Games, Andrei van Roon, ait déclaré qu'il était prêt à explorer d'autres programmes à l'avenir.

Bien que cette nouvelle puisse avoir un impact sur certains joueurs, il est peu probable qu’elle ait un effet significatif sur League of Legends dans son ensemble. Avec plus de 150 millions de joueurs actifs, la popularité du jeu reste forte. Cependant, les fans devront ajuster leurs attentes et trouver de nouvelles façons d’acquérir des RP et d’autres objets du jeu.

Pour les joueurs dévoués de League of Legends, l’attente de la saison 14 donnera un aperçu de ce à quoi s’attendre ensuite. Alternativement, les débutants peuvent explorer les meilleurs champions pour leur entrée dans le jeu.

Restez informé des actualités, des guides et des critiques quotidiennes sur les jeux PC en nous suivant sur nos plateformes de médias sociaux. De plus, consultez notre outil de suivi des offres PCGN pour trouver de bonnes affaires pour votre expérience de jeu.