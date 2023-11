Mettez la main sur les dernières montres intelligentes Samsung à des prix imbattables !

Samsung a récemment dévoilé sa nouvelle série de montres intelligentes, mais ne pensez pas que cela signifie que la Galaxy Watch 5 de 2022 est désormais obsolète. En fait, Samsung a équipé la série Galaxy Watch 5 du même logiciel que celui de sa dernière version, la Watch 6, garantissant que ces anciens modèles ont toujours du punch. Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là : Samsung propose des remises incroyables sur ces montres, les rendant plus abordables que jamais.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la Galaxy Watch 5 Pro est son impressionnante autonomie de batterie et ses capacités de suivi de la condition physique. Cette montre intelligente surpasse ses concurrentes dans les deux domaines, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les amateurs de fitness. Et le meilleur ? Vous pouvez désormais mettre la main sur cet appareil de pointe à un prix réduit. Avec ou sans LTE, la Galaxy Watch 5 Pro est disponible à prix réduit. Le modèle de connectivité Bluetooth et Wi-Fi est actuellement au prix de 399 $, contre 449 $. Si vous êtes intéressé par la version LTE, vous n'aurez qu'à payer 29 $ de plus, car elle est désormais disponible pour seulement 429 $ après une baisse de prix de 70 $.

Mais ce n'est pas tout : Samsung propose également des réductions sur la Galaxy Watch 5. Vous pouvez économiser jusqu'à 132 $ sur une nouvelle Galaxy Watch 5 sans avoir à échanger votre ancien appareil. La version LTE de la Galaxy Watch 40 5 mm est désormais disponible au prix incroyable de 197.99 $, contre 329.99 $. Cette offre est applicable aux options de couleurs Graphite et Or Rose, vous permettant de choisir le style qui vous convient le mieux.

Ne manquez pas ces offres fantastiques : que vous soyez un passionné de fitness ou que vous recherchiez simplement une montre intelligente élégante et fonctionnelle, Samsung a ce qu'il vous faut. Rendez-vous dès maintenant sur leur boutique en ligne pour explorer tous les détails et effectuer votre achat avant l'expiration de l'offre !

Questions Fréquentes

1. Puis-je échanger mon ancienne montre intelligente contre des économies supplémentaires ?

Oui, Samsung vous permet d'échanger votre ancienne montre intelligente et, en fonction de sa valeur, vous pouvez économiser jusqu'à 155 $ supplémentaires sur la Galaxy Watch 5 et 220 $ sur la Galaxy Watch 5 Pro.

2. Ces réductions sont-elles disponibles pour une durée limitée ?

Oui, ces réductions ne sont disponibles que pour une durée limitée. Assurez-vous d’en profiter avant l’expiration de l’offre.

3. La version LTE de la Galaxy Watch 5 Pro vaut-elle le coût supplémentaire ?

Si vous souhaitez bénéficier de la commodité supplémentaire de pouvoir utiliser votre montre intelligente sans être connecté à votre téléphone, la version LTE mérite d'être envisagée. Cependant, si vous utilisez principalement votre montre intelligente à portée Bluetooth de votre téléphone, la version avec connectivité Bluetooth et Wi-Fi uniquement vous servira très bien.