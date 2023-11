YouTube Music étend sa portée avec les podcasts

L'ambition de Google de positionner YouTube comme la plate-forme incontournable pour tout ce qui concerne le divertissement a fait un nouveau pas en avant. Suite à l'intégration de YouTube et YouTube Music, la plateforme répond désormais à vos besoins de streaming multimédia, notamment des vidéos, des films, de la musique et même des podcasts.

Dans le but de remplacer l'application Google Podcasts existante, YouTube Music a désormais ajouté des podcasts à son répertoire, permettant aux podcasteurs de publier directement leur contenu sans aucun intermédiaire. Cette décision rationalise non seulement le processus de publication, mais facilite également l'abonnement des auditeurs.

Récemment, Google a commencé à déployer cette fonctionnalité de podcast sur les versions Android et Web de l'application YouTube Music, la rendant ainsi plus accessible à un public plus large. Malheureusement, les utilisateurs iOS devront attendre encore un peu avant de pouvoir profiter des podcasts sur YouTube Music, car la fonctionnalité n'a pas encore été implémentée sur cette plateforme. Cependant, les utilisateurs iOS peuvent toujours accéder aux podcasts ajoutés via d'autres plates-formes.

L'ajout d'un podcast via un flux RSS est un processus simple sur l'application Android et la version Web. Dans l'onglet Bibliothèque de l'application Android, les utilisateurs peuvent trouver la possibilité d'ajouter un podcast en appuyant sur la catégorie « Podcasts ». À partir de là, ils peuvent choisir de parcourir des podcasts populaires ou de saisir une URL .xml privée ou publique pour le flux de podcast souhaité. La version Web propose un processus similaire, accessible via music.youtube.com/library/podcasts.

L'engagement de Google à faire de YouTube Music une destination complète de podcasting est évident dans son investissement dans des ressources visant à améliorer l'expérience de podcasting. Fournir des outils de migration, tels que la possibilité d'importer des flux RSS de podcasts, constitue une étape importante vers la réalisation de l'objectif de l'entreprise.

Avec l'expansion de YouTube Music dans les podcasts, les créateurs de contenu et les auditeurs peuvent s'attendre à une expérience de streaming plus intégrée et plus fluide. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour à mesure que YouTube Music continue d'évoluer.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelles plates-formes prennent en charge la fonctionnalité podcast sur YouTube Music ?

Actuellement, la fonctionnalité podcast est disponible sur l'application Android et la version Web de YouTube Music. La fonctionnalité n'a pas encore été implémentée sur iOS, bien que les podcasts existants ajoutés via d'autres plates-formes soient toujours accessibles sur iOS.

2. Comment ajouter un podcast via un flux RSS sur l'application YouTube Music pour Android ?

Pour ajouter un podcast via un flux RSS sur l'application Android, allez dans l'onglet Bibliothèque et appuyez sur la catégorie « Podcasts ». Ensuite, sélectionnez l’option « Ajouter un podcast » en bas à gauche. Vous aurez le choix de parcourir les podcasts populaires ou de saisir une URL .xml privée ou publique pour le flux de podcast souhaité.

3. Puis-je ajouter un podcast via un flux RSS sur la version Web de YouTube Music ?

Oui, vous pouvez ajouter un podcast via un flux RSS sur la version Web de YouTube Music. Accédez simplement à music.youtube.com/library/podcasts et suivez le même processus que sur l'application Android.