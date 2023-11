Nouvelle offre groupée sur les drones Ninja Dragon : explorez le ciel à prix réduit

Vous cherchez à faire passer vos compétences de pilotage de drone au niveau supérieur ? Ne cherchez pas plus loin que le Ninja Dragon Bundle, qui vous propose non pas un, mais deux drones incroyables à un prix réduit. Le Phantom K PRO et l'Alpha Z Pro regorgent de fonctionnalités qui amélioreront votre jeu de photographie et de vidéographie aériennes. Et le meilleur ? Vous pouvez récupérer ce pack avec une réduction étonnante de 57 %, mais seulement jusqu'au 9 novembre !

Le Phantom K PRO est un quadricoptère compact et pliable qui offre une multitude de fonctionnalités impressionnantes. Capturez de superbes photos aériennes avec sa caméra 4K HD et profitez de vols stables avec le mode maintien d'altitude. Avec la reconnaissance gestuelle, la connectivité WiFi et l'expérience VR 3D, ce drone ouvre un monde de possibilités pour capturer des moments à couper le souffle vus d'en haut. Sa batterie modulaire de 1,800 100 mAh garantit une durée de vol prolongée et le gyroscope à axe Si offre un contrôle précis et stable. Avec une distance de télécommande de 15 m et une distance FPV de streaming en temps réel de 30 à XNUMX m, vous pouvez vous immerger dans l'action comme jamais auparavant.

Tout aussi impressionnant, l’Alpha Z Pro est un drone qui élève la polyvalence vers de nouveaux sommets. Bénéficiant d'une configuration à double caméra, dont une caméra frontale grand angle 4K et une caméra inférieure 720p, ce drone capture des visuels époustouflants sous différents angles. Le mode de maintien d'altitude et le FPV en temps réel ne sont que la pointe de l'iceberg. L'Alpha Z Pro dispose également d'un mode sans tête et d'un retour automatique à une touche pour plus de commodité. Le cadre pliable ajoute de la portabilité, vous permettant d'emporter ce drone avec vous dans vos aventures. Avec une distance de contrôleur allant de 260 pieds à 300 pieds, vous pouvez explorer de vastes paysages et capturer facilement des images remarquables.

Prêt à libérer votre potentiel de vol de drone ? Ne manquez pas le pack Ninja Dragon Phantom K PRO et Alpha Z Pro, disponible au prix réduit de 159.97 $ jusqu'au 9 novembre. Dépêchez-vous, les prix sont susceptibles de changer à tout moment. Élevez votre jeu de photographie aérienne et lancez-vous dans une nouvelle aventure dans le ciel !

QFP

1. Puis-je acheter les drones séparément ?

Non, les Ninja Dragon Phantom K PRO et Alpha Z Pro ne sont disponibles que sous forme de forfait à prix réduit.

2. Quelle est la durée de vie de la batterie de ces drones ?

Le Phantom K PRO est livré avec une batterie modulaire de 1,800 XNUMX mAh qui offre une durée de vol prolongée. La durée de vie de la batterie de l'Alpha Z Pro peut varier en fonction de l'utilisation et des conditions.

3. Des pièces de rechange sont-elles disponibles pour ces drones ?

Oui, les pièces de rechange pour le Phantom K PRO et l'Alpha Z Pro sont disponibles à l'achat séparément pour garantir un entretien et des réparations faciles.

4. Ces drones sont-ils couverts par une garantie ?

Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir des informations sur la garantie spécifiques aux drones Ninja Dragon.