Sonic Superstars ne répond pas aux attentes, malgré la persistance de Sonic

Au milieu de l'enthousiasme suscité par les sorties simultanées de Sonic Superstars et de Super Mario Bros. Wonder, il est rapidement devenu évident que l'un de ces jeux de plateforme 2D emblématiques était devenu le grand gagnant. Alors que Super Mario Bros. Wonder a battu des records de ventes et s'est imposé comme le jeu Mario le plus vendu de tous les temps avec 4.3 millions d'exemplaires vendus en seulement deux semaines, Sonic Superstars n'a pas répondu aux attentes de Sega.

Dans un récent rapport financier, le patron de Sega, Haruki Satomi, a reconnu que Sonic Superstars avait connu « un début légèrement plus faible que prévu ». Lorsqu'on lui a demandé la raison de cette performance médiocre lors d'une session de questions-réponses destinée aux investisseurs, Satomi l'a attribuée à l'impact d'autres titres majeurs sortis à peu près à la même époque, sans nommer directement Super Mario Bros. Wonder.

Cependant, l’influence de Super Mario Bros. Wonder sur Sonic Superstars n’est pas totalement surprenante. Les propriétaires de Nintendo Switch, en particulier, se sont tournés vers le dernier opus de Mario, laissant Sonic Superstars peiner à susciter un intérêt significatif sur d'autres plateformes. De plus, la sortie en octobre de Marvel's Spider-Man 2 sur PlayStation 5 et la popularité continue d'autres jeux récents, tels que Assassin's Creed Mirage et Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, ont peut-être détourné davantage l'attention des joueurs.

Satomi reste optimiste quant au potentiel de succès de Sonic Superstars. Il a souligné que la période des fêtes, en particulier les mois de novembre et décembre, est historiquement synonyme de fortes ventes pour les IP Sonic. Sega prévoit d'intensifier les promotions pendant cette période cruciale, avec plus de 90 % du budget marketing du jeu alloué pour Thanksgiving et les fêtes de fin d'année.

Un autre facteur qui pourrait avoir un impact significatif sur les ventes de Sonic Superstars est la sortie du très attendu troisième film Sonic, prévue pour décembre 2024. Nintendo a précédemment déclaré que le succès du film Super Mario Bros. avait stimulé les ventes de tout ce qui concernait Mario. Sega espère un effet similaire avec Sonic Superstars.

Alors que Sega poursuit ses efforts marketing et se prépare à la sortie du troisième film, la société est confrontée au défi de convaincre les fans de donner une chance à Sonic Superstars. Les premières critiques, telles que la note de 7/10 d'IGN, saluent certains aspects du jeu mais soulignent son accueil mitigé en raison de nouvelles fonctionnalités à la fois prometteuses et discutables.

Malgré un début quelque peu terne, la popularité durable de Sonic et les efforts continus de Sega pour étendre la portée de la franchise inspirent l'optimisme quant au succès futur de Sonic Superstars. Seul le temps nous dira si Sonic pourra se montrer à la hauteur et retrouver sa gloire dans le monde compétitif du jeu vidéo.

QFP

Q : Pourquoi Sonic Superstars a-t-il connu un départ plus faible que prévu ?

R : Selon Haruki Satomi, le patron de Sega, l'impact d'autres sorties de jeux majeures, telles que Super Mario Bros. Wonder, a joué un rôle important dans la sous-performance de Sonic Superstars.

Q : Sonic Superstars n'a-t-il pas réussi à susciter l'intérêt sur les plateformes autres que Nintendo ?

R : Oui, alors que Super Mario Bros. Wonder était préféré par les propriétaires de Nintendo Switch, Sonic Superstars avait du mal à susciter l'intérêt sur d'autres plateformes de jeux.

Q : Quels autres jeux ont pu détourner l’attention de Sonic Superstars ?

R : Des jeux comme Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, Starfield, EA Sports FC 24 et Mortal Kombat 1, sortis à peu près au même moment, ont probablement détourné l'attention de Sonic Superstars.

Q : Comment Sega compte-t-il augmenter les ventes de Sonic Superstars ?

R : Sega prévoit d'augmenter les promotions au cours de la prochaine période des fêtes, en se concentrant sur les mois de novembre et décembre, qui génèrent historiquement des ventes élevées pour les IP Sonic.

Q : Le troisième film Sonic aura-t-il un impact sur les ventes de Sonic Superstars ?

R : Sega espère que la sortie du troisième film Sonic en décembre 2024 aura un impact positif sur les ventes de Sonic Superstars, de la même manière que le succès du film Super Mario Bros. a stimulé tout ce qui concerne Mario.