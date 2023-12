Les meilleurs restaurants à Paso Robles selon Yelp

Paso Robles, connue pour ses vignobles et sa cuisine locale, propose une variété d'options de restauration appréciées des habitants et des touristes. Voici quelques-uns des restaurants les mieux notés de Paso Robles selon les avis Yelp.

Lebber's Pizza : Avec une note de 5.0 et 22 avis, Lebber's Pizza se démarque par ses pizzas au feu de bois cuites dans un four en briques en provenance d'Italie. Les clients raffolent de la saveur de levain et de la texture étonnante de la pâte. Le restaurant propose également des salades, des collations et des pizzas créatives et savoureuses qui valent la peine d'être essayées. Détenu et exploité par un couple local, Lebber's Pizza est connu pour utiliser des ingrédients de haute qualité et offrir un service exceptionnel.

Cépage à Paris Valley Road Estate Winery : Ce restaurant, situé dans un domaine viticole, a reçu une note de 5.0 avec 7 avis. Les visiteurs sont captivés par la vue imprenable sur le vignoble et la cuisine délicieuse. L'apéritif aux œufs à la diable est décrit comme unique et hors de ce monde. Des plats comme le sandwich au fromage grillé au canard confit et les boulettes d'agneau à la sauce curry sont également très appréciés. Les clients peuvent accompagner leur repas du vin parfait de la sélection de Paris Valley.

Somm's Kitchen : Avec une note de 4.9 et 453 avis, Somm's Kitchen offre une expérience culinaire unique. Le chef prépare les plats devant les convives, explique chacun d'entre eux et les associe à des vins du monde. Le cadre intimiste et les prix raisonnables donnent l'impression qu'un chef gastronomique prépare un repas privé. Les clients repartent satisfaits et impressionnés par la passion du chef pour la gastronomie et le vin.

Ziggy's : Ziggy's a reçu une note de 4.8 avec 108 avis. C'est un paradis pour les végétaliens et les non-végétaliens, proposant de délicieuses options végétaliennes comme les nems à l'avocat et la salade KCK. Les visiteurs apprécient le service amical et recommandent de s'arrêter chez Ziggy's pour goûter à leurs ingrédients et saveurs savoureux.

Sunrise Cafe : Avec une note de 4.7 et 139 avis, Sunrise Cafe est une entreprise familiale qui propose des options de petit-déjeuner et de déjeuner. Les clients apprécient le service rapide et amical, ainsi que la bonne sélection de produits alimentaires. Des plats comme l'omelette de Denver et le crabe Benedict reçoivent des éloges pour leur goût et leur qualité. Les familles avec enfants apprécient également l'atmosphère accueillante.

The Vreamery : Ce restaurant végétalien a une note de 4.7 avec 113 avis. Les visiteurs sont impressionnés par la sélection de plats, notamment des options comme Thankful Turkey, Peaceful Piglet et Compassionate Caprese. Les fromages sont également fortement recommandés pour leur goût et leur qualité. Les clients apprécient de pouvoir prendre leur repas dans la cour ou de l'emporter pour un pique-nique au bord de l'océan.

Ces restaurants de Paso Robles offrent une gamme variée d'expériences culinaires, garantissant qu'il y en a pour tous les goûts. Que vous ayez envie de pizza, de cuisine végétalienne ou d'un repas gastronomique accompagné de bons vins, ces établissements sauront sûrement vous satisfaire.