Une femme attaquée par un bison dans le parc national de Yellowstone

Un récent incident survenu dans le parc national de Yellowstone a une fois de plus souligné l'importance de maintenir une distance de sécurité avec la faune. Une résidente de Phoenix âgée de 47 ans et son compagnon se promenaient près de Lake Lodge Cabins lorsqu'ils ont rencontré deux bisons. Tragiquement, l'un des bisons a chargé la femme et l'a encornée, lui causant d'importantes blessures à l'abdomen et à la poitrine.

La femme a été rapidement transportée par avion au centre médical régional de l’est de l’Idaho pour y être soignée. Cependant, les détails sur son état n’ont pas été rendus publics. Le National Park Service enquête actuellement sur l'incident et aucune autre information n'est disponible pour le moment.

On ne sait pas exactement à quel point la femme et son compagnon étaient proches du bison avant l'attaque. Néanmoins, la réglementation du parc national de Yellowstone exige que les visiteurs maintiennent une distance minimale de 25 mètres avec les bisons. Les responsables du parc ont réitéré l'importance de respecter la faune et de reconnaître qu'elle peut être dangereuse lorsqu'on s'en approche.

Cet incident marque la première attaque de bisons dans le parc national de Yellowstone en 2023. Cependant, il survient après une série d'incidents similaires au cours de l'année écoulée, au cours desquels des visiteurs ont été attaqués pour s'être aventurés trop près des bisons. Un de ces incidents impliquait un touriste de l'Ohio qui s'est approché d'un bison depuis une promenade et a été encorné et projeté à dix pieds en l'air.

Ces incidents rappellent brutalement que les animaux sauvages doivent être observés à distance de sécurité, car ils sont imprévisibles et peuvent rapidement devenir agressifs. Le parc national de Yellowstone offre d'incroyables opportunités d'observer une nature sauvage, mais la sécurité des visiteurs et de la faune doit toujours être une priorité absolue. Alors que l'enquête sur cette dernière attaque se poursuit, il est crucial de tenir compte des directives établies par les responsables du parc et de maintenir une distance respectueuse avec toute rencontre avec la faune.