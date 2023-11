L'évolution du spin-off de Yakuza : comme un dragon Gaiden

Au milieu du tourbillon d'anticipation entourant la franchise Yakuza, un nouveau spin-off a émergé, mettant en lumière l'ancien protagoniste Kiryu Kazuma. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a commencé à l'origine comme une simple extension téléchargeable, conçue pour combler le fossé entre les principales suites. Cependant, il est rapidement devenu un jeu captivant.

Masayoshi Yokoyama, l'écrivain derrière Like a Dragon Gaiden, a révélé que l'idée du spin-off est née comme un intermède dans la suite complète à venir, Like a Dragon : Infinite Wealth. « Il n'y a pas de distinction significative entre Like a Dragon Gaiden et Like a Dragon : Infinite Wealth », a expliqué Yokoyama. "D'une certaine manière, Like a Dragon Gaiden est né de Like a Dragon: Infinite Wealth."

Initialement, les développeurs avaient l'intention de présenter le passé de Kiryu à travers un bref intermède de 30 minutes dans Like a Dragon : Infinite Wealth. Cependant, ils se sont vite rendu compte que ce scénario avait le potentiel de captiver les joueurs en tant que jeu distinct. Malgré la charge de travail supplémentaire, ils ont décidé d’exploiter le même moteur et de le transformer en un spin-off à part entière. Cette transformation ne leur a pris que six mois.

Plonger dans Like a Dragon Gaiden révélera l'histoire inédite de Kiryu Kazuma depuis que la série s'est détournée de lui dans Yakuza : Like a Dragon. Comme Kiryu revient également en tant que double protagoniste dans Like a Dragon : Infinite Wealth, Gaiden sert d'histoire parallèle qui se déroule lors des événements de Yakuza : Like a Dragon mais s'éloigne de son scénario principal.

Pour renforcer le lien entre le spin-off et la suite, Like a Dragon Gaiden inclura une version d'essai spéciale de Like a Dragon : Infinite Wealth, offrant aux joueurs un avant-goût de ce qui va arriver. Cependant, la version occidentale de Gaiden restera une version numérique, disponible exclusivement au Japon. Les joueurs se plongeront dans l’expérience japonaise authentique, en jouant avec l’audio japonais original accompagné de sous-titres anglais.

L'évolution de Like a Dragon Gaiden met en valeur l'engagement de RGG Studio à proposer des récits captivants au sein de l'univers Yakuza. D'un simple intermède à un jeu autonome, ce spin-off promet de captiver les fans et les nouveaux arrivants, mettant en lumière le passé mystérieux de Kiryu.

FAQ:

Q : Combien de temps a-t-il fallu pour développer Like a Dragon Gaiden ?

R : Like a Dragon Gaiden a été développé en seulement six mois.

Q : Like a Dragon Gaiden aura-t-il une sortie physique en Occident ?

R : Non, Like a Dragon Gaiden ne sera disponible qu'en version physique au Japon.

Q : Les joueurs peuvent-ils s'attendre à une version doublée en anglais de Like a Dragon Gaiden ?

R : Non, le spin-off sera disponible avec une bande audio japonaise et des sous-titres anglais.