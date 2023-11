Plonger dans le vaste monde de Yakuza : Infinite Wealth

Yakuza : Infinite Wealth, le dernier opus de la célèbre série de jeux Yakuza développée par Ryu Ga Gotoku Studio, est sur le point de devenir le jeu Yakuza le plus long à ce jour. Masayoshi Yokoyama, directeur de RGG Studio, a décrit le jeu comme un jeu vidéo de « classe monstre » qui surpasse ses prédécesseurs en longueur et en profondeur. Alors que les précédents jeux Yakuza sont connus pour prendre un temps considérable à terminer, Yakuza : Infinite Wealth promet une expérience qui plongera les joueurs dans un monde captivant encore plus longtemps.

En affirmant que ce jeu rendra les joueurs malades s'il est joué en continu, Yokoyama souligne la nécessité de générer de l'enthousiasme et de créer une « atmosphère de festival » autour d'Infinite Wealth. Le studio vise à offrir une expérience qui captivera les joueurs du début à la fin et les maintiendra engagés, même au détriment de leur santé. La vision de Yokoyama implique que les joueurs terminent le jeu en une semaine ou un mois, contribuant ainsi à un sentiment d'anticipation collective et de plaisir partagé.

Les jeux Yakuza ont toujours été connus pour leur contenu riche et leurs exigences de réalisation exigeantes. Pour les finalistes, cocher chaque case dans Yakuza 5, par exemple, pourrait prendre jusqu'à 156 heures. Yakuza : Like a Dragon, le titre le plus récent avant Infinite Wealth, a réussi à équilibrer légèrement les choses, avec un temps de réalisation de 103 heures. Cependant, Infinite Wealth devrait dépasser ces chiffres, avec un temps de réalisation prévu de plus de 160 heures.

Cette annonce a suscité des réactions mitigées parmi les fans. Certains expriment leurs inquiétudes quant à une éventuelle surcharge de contenu de remplissage, mentionnant leurs expériences avec Yakuza 5. D'autres attendent avec impatience la perspective d'un jeu long et bien rythmé, établissant des comparaisons avec Yakuza : Like a Dragon, qui semblait plus court en raison de son rythme supérieur. . Alors qu'Infinite Wealth s'aventure pour la première fois au-delà du Japon, transportant les joueurs dans le magnifique cadre d'Hawaï, le jeu offre des possibilités infinies d'exploration et d'excitation.

Yakuza : Infinite Wealth devrait sortir le 26 janvier, suite au récent lancement de Like a Dragon Gaiden. Alors que la série Yakuza continue de repousser les limites du gameplay immersif, les fans attendent avec impatience la chance de se lancer dans cette nouvelle aventure épique.

Questions fréquentes

1. Quelle est la durée de Yakuza : Infinite Wealth ?

Yakuza : Infinite Wealth devrait avoir une histoire principale qui dure environ 50 heures ou plus, avec une durée totale potentielle de réalisation supérieure à 160 heures.

2. Le jeu inclura-t-il du contenu de remplissage ?

Alors que certains fans expriment des inquiétudes concernant le contenu de remplissage basé sur les précédents jeux Yakuza, l'objectif d'Infinite Wealth est de créer une expérience rythmée et engageante pour les joueurs.

3. Où se déroule Yakuza : Infinite Wealth ?

Pour la première fois de la série, Yakuza : Infinite Wealth se déroule à Hawaï, offrant aux joueurs un décor frais et dynamique pour leurs aventures.

4. Quelle est la date de sortie de Yakuza : Infinite Wealth ?

Yakuza : Infinite Wealth devrait sortir le 26 janvier, après le lancement de Like a Dragon Gaiden.