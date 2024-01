XPG Prêt à Impressionner au CES 2024 avec une Gamme Passionnante de Matériel et Logiciels de Jeu

XPG, la branche spécialisée dans le jeu et les performances d’ADATA Technology, fera sensation au CES 2024 avec son exposition Xtreme Gaming. Les participants pourront découvrir toute une gamme de solutions matérielles et logicielles innovantes, comprenant des boîtiers PC, des claviers, des systèmes de refroidissement et la star du spectacle, la mémoire DDR5.

L’un des produits phares de XPG est le module mémoire DDR5 Project NeonMax 8000. Ce module mémoire impressionnant prend en charge des vitesses allant jusqu’à 8000MT/s pour les plateformes Intel XMP 3.0 et AMD EXPO, tout en présentant une « zone lumineuse » époustouflante. Avec 60% de sa surface recouverte d’éclairage RGB, cette mémoire DDR5 ne manquera pas d’attirer l’attention des passionnés d’informatique qui recherchent une configuration visuellement captivante.

En parlant de configurations visuellement captivantes, XPG présentera également le boîtier INVADER X PRO PC au CES 2024. Ce boîtier dispose de panneaux en verre trempé courbé et offre suffisamment d’espace pour des configurations « massives ». Avec la prise en charge de jusqu’à 11 ventilateurs (dont trois préinstallés) et un panneau LCD personnalisable de 5 pouces contrôlé par le logiciel XPG PRIME, l’INVADER X PRO offre à la fois style et fonctionnalité.

En ce qui concerne les solutions de refroidissement, XPG dévoilera le refroidisseur de processeur tout-en-un LEVANTE PRO. Ce refroidisseur haut de gamme est doté d’un écran LCD personnalisable de 3,5 pouces pour surveiller les performances du système, ainsi que de puissants ventilateurs VENTO PRO de 120 mm capables de gérer des processeurs demandant jusqu’à 300W de puissance.

Les passionnés d’informatique à la recherche d’une alimentation fiable doivent jeter un coup d’œil aux nouvelles UNITÉS D’ALIMENTATION PYMCORE SFX de XPG. Disponibles en variantes 1000W et 850W, ces unités sont conformes à la norme ATX 3.0 et sont équipées d’un ventilateur de 90 mm, de condensateurs japonais à 100% et d’une garantie impressionnante de 10 ans, ce qui en fait un excellent choix pour les cartes graphiques modernes comme la future gamme NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER.

Les passionnés d’accessoires de jeu seront ravis du nouveau clavier de jeu XPG SORCERER. Avec sa conception de montage à joints, trois couches de mousse d’amortissement, des interrupteurs XPG Red personnalisés, un rétroéclairage RGB par touche et un cadran personnalisable, ce clavier au facteur de forme de 96% offre une expérience de frappe unique et immersive.

Enfin, XPG présentera le casque de jeu PRECOG STUDIO, qui arbore un design élégant noir et rouge complétant l’esthétique de XPG. Avec un réglage de qualité studio, un son équilibré, un DAC USB-C interface de puce audio ESS, et des étiquettes de haut-parleur magnétiques personnalisables, ce casque offre une expérience de jeu immersive et personnalisée.

Si vous participez au CES 2024, n’oubliez pas de rendre visite au Stand #2306 au Venetian de Las Vegas pour découvrir toute la gamme impressionnante de matériel et de logiciels de jeu de XPG.

FAQs

Qu’est-ce que XPG ?

XPG est la branche spécialisée dans le jeu et les performances des PC d’ADATA Technology, spécialisée dans la mémoire et la technologie de stockage.

Que pouvons-nous attendre de XPG au CES 2024 ?

XPG présentera une gamme passionnante de solutions matérielles et logicielles, comprenant des boîtiers PC, des claviers, des systèmes de refroidissement et de la mémoire DDR5.

Quels sont les produits remarquables de XPG ?

Quelques produits phares de XPG incluent la mémoire DDR5 Project NeonMax 8000, le boîtier PC INVADER X PRO, le refroidisseur de processeur tout-en-un LEVANTE PRO, les unités d’alimentation PYMCORE SFX, le clavier de jeu SORCERER et le casque de jeu PRECOG STUDIO.