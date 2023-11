Xiaomi dévoile la plate-forme logicielle IoT open source, Xiaomi Vela, lors d'une conférence

Xiaomi, un acteur de premier plan dans le domaine de l'Internet des objets (IoT), a officiellement lancé sa plate-forme logicielle IoT mise à jour, connue sous le nom de Xiaomi Vela. L'annonce a eu lieu lors de la récente conférence des partenaires écologiques Xiaomi IoT, où l'entreprise visait à renforcer sa position dans l'industrie de l'IoT. Xiaomi Vela a été initialement introduit en 2020, mais il est désormais rendu open source.

Au cours de la conférence, Lu Weibing, partenaire et président du groupe Xiaomi, et Zeng Xuezhong, vice-président senior et président du département de téléphonie mobile du groupe Xiaomi, ont prononcé des discours soulignant l'importance de Xiaomi Vela pour les développeurs mondiaux de logiciels et de matériel. La plate-forme logicielle, basée sur le système d'exploitation en temps réel open source NuttX, fournit des services logiciels unifiés pour diverses plates-formes matérielles IoT.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de Xiaomi Vela est sa capacité à offrir des fonctionnalités et des performances similaires à celles de Linux tout en nécessitant moins de ressources système. Cela en fait une solution rentable, en particulier pour les appareils IoT bas de gamme. Les développeurs optant pour Xiaomi Vela peuvent bénéficier de coûts matériels réduits et d’une amélioration globale des coûts de produit.

De plus, Xiaomi Vela offre personnalisation et compatibilité via l'interface POSIX. Cela permet aux bibliothèques et composants open source existants sur la plate-forme Linux d'être facilement portés sur la plate-forme Xiaomi Vela. Cette flexibilité permet aux développeurs d’exploiter leur expertise et leurs outils de manière transparente.

Sous la direction de Fan Dian, Xiaomi Vela vise à favoriser la collaboration entre les développeurs sur différentes plateformes IoT. La plate-forme est actuellement compatible avec une gamme de produits, notamment des montres intelligentes, des trackers de fitness et des haut-parleurs intelligents. À l’avenir, il prévoit d’étendre sa compatibilité pour inclure d’autres appareils électroménagers intelligents, des FAI de caméra et des capteurs.

En rendant Xiaomi Vela open source, Xiaomi ouvre la voie aux développeurs mondiaux pour contribuer et exploiter cette plate-forme logicielle embarquée IoT innovante. Cette décision a le potentiel de stimuler davantage l’innovation dans le secteur de l’IoT et de façonner l’avenir des technologies IoT.

Foire aux Questions

1. Qu'est-ce que Xiaomi Vela ?

Xiaomi Vela est une plate-forme logicielle IoT développée par Xiaomi qui fournit des services logiciels unifiés sur diverses plates-formes matérielles IoT. Il offre des composants riches, des cadres conviviaux et de faibles exigences en ressources système par rapport à Linux, ce qui en fait une alternative rentable pour les appareils IoT.

2. Xiaomi Vela est-il open source ?

Oui, Xiaomi Vela est devenu open source. Il fait suite à la licence open source Apache 2.0, permettant aux développeurs mondiaux de logiciels et de matériel d'exploiter et de contribuer à la plateforme.

3. Comment Xiaomi Vela se compare-t-il à Linux ?

Xiaomi Vela offre des fonctionnalités et des performances similaires à Linux mais nécessite moins de ressources système. Cela en fait une solution rentable, en particulier pour les appareils IoT bas de gamme.

4. Les bibliothèques et composants Linux existants peuvent-ils être utilisés avec Xiaomi Vela ?

Oui, Xiaomi Vela offre personnalisation et compatibilité via l'interface POSIX. Les bibliothèques et composants open source existants sur la plate-forme Linux peuvent être portés de manière transparente vers Xiaomi Vela.

5. Quelle est la portée future de Xiaomi Vela ?

Xiaomi Vela vise à étendre sa compatibilité pour inclure à l’avenir d’autres appareils électroménagers intelligents, des FAI de caméra et des capteurs. La plate-forme vise à favoriser la collaboration entre les développeurs sur différentes plates-formes IoT au sein de l'écosystème.