Xiaomi Mall taquine une collaboration passionnante avec « Genshin Impact » dans la prochaine version de Smart Wearable

La page portable intelligente du Xiaomi Mall a récemment dévoilé une section de réservation, suscitant la curiosité des passionnés de technologie. La page indique une collaboration prochaine entre Xiaomi et le célèbre jeu « Genshin Impact », promettant un mélange innovant de technologie et de jeu.

Bien que les détails entourant la collaboration restent entourés de mystère, l’anticipation grandit à mesure que la date de lancement approche. Xiaomi a un historique de partenariats réussis avec « Genshin Impact », ayant déjà publié le Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition.

Le Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition a montré l’engagement de Xiaomi en faveur de la personnalisation. Arborant une palette de couleurs rouge vif avec un motif de trèfle à quatre feuilles doré, cette version unique se démarquait du modèle standard. L’étui pour écouteurs de style sac à dos qui l’accompagne présentait une conception à boucle magnétique pour plus de commodité.

En termes de prix, le Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition a été lancé à 399 yuans (56 $), légèrement plus élevé que le Redmi AirDots 3 Pro original, au prix de 299 yuans (~ 42 $).

Outre les améliorations esthétiques, l'édition personnalisée incorporait des fonctionnalités intéressantes pour les fans du jeu. Des invites vocales natives du personnage Keli, des animations contextuelles personnalisées et une réduction du bruit de 35 dB ont amélioré l'expérience utilisateur. Le casque était doté de trois microphones intégrés et prenait en charge le mode de transparence standard et le mode de transparence vocale, offrant une polyvalence dans les préférences audio.

Alors que la section de réservation du Xiaomi Mall taquine la collaboration, les fans et les passionnés de technologie attendent avec impatience de plus amples informations sur la fusion intrigante de la technologie et des jeux qu'apporteront les prochains appareils portables intelligents.

