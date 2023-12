Xiaomi Civi 4 : ce que nous savons jusqu'à présent sur le smartphone à la mode de Xiaomi

By

Demain, Xiaomi lancera la très attendue série Redmi K70 en Chine. Cependant, il semble qu’une autre série passionnante soit également sur le point de faire son retour prochainement. Le Xiaomi Civi 4 a récemment été dévoilé et, même si les détails sont encore rares, nous avons quelques spécifications clés à partager.

En septembre dernier, le modèle Civi 4 a été découvert dans la base de données IMEI, faisant allusion à son lancement prochain. Bien que nous n'ayons pas encore de date de sortie exacte, des sources suggèrent que nous pouvons nous attendre à ce que le Xiaomi Civi 4 soit annoncé en mars 2024.

Bien que les détails les plus fins restent confidentiels, un informateur fiable nommé Anvin estime que le Civi 4 sera équipé du puissant SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Ce choix potentiel ne semble pas exagéré étant donné que son prédécesseur, le Civi 3, a été lancé avec le Dimensity 8200 Ultra. De plus, les informations divulguées indiquent une caméra frontale améliorée et un capteur principal OmniVision pour le module de caméra arrière.

Comme ses prédécesseurs, le Xiaomi Civi 4 devrait cibler la population féminine. Cependant, les fonctionnalités spécifiques et les éléments de conception adaptés à ce public n'ont pas encore été révélés. Alors que nous attendons avec impatience d’autres mises à jour à ce sujet, il est essentiel d’aborder ces rumeurs avec prudence, car les détails peuvent changer ou faire l’objet de clarifications.

FAQ:

Q : Quand Xiaomi lancera-t-il la série Redmi K70 ?

R : Xiaomi s'apprête à lancer la série Redmi K70 demain en Chine.

Q : Quel est le délai de sortie annoncé pour le Xiaomi Civi 4 ?

R : Selon les rumeurs, le Xiaomi Civi 4 serait annoncé en mars 2024.

Q : Quel SoC devrait alimenter le Xiaomi Civi 4 ?

R : Selon un informateur fiable, le Xiaomi Civi 4 pourrait être livré avec le SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

Q : Quel groupe démographique le Xiaomi Civi 4 devrait-il cibler ?

R : Le Xiaomi Civi 4, comme ses prédécesseurs, ciblera probablement la population féminine.