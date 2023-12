Le nouveau Xiaomi 14 Ultra sera doté d’un capteur de caméra révolutionnaire

By

Xiaomi, le célèbre fabricant chinois de smartphones, est une fois de plus sur le point de révolutionner le domaine de la photographie mobile avec son prochain appareil phare, le Xiaomi 14 Ultra. Comme l'a confirmé le célèbre leaker Digital Chat Station sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo, le smartphone sera doté d'un capteur d'appareil photo principal révolutionnaire avec une ouverture variable, allant de f/1.6 à f/4 en fonction des conditions d'éclairage.

Ce capteur d'appareil photo innovant marque une rupture significative par rapport aux offres précédentes de Xiaomi et devrait améliorer les capacités photographiques du Xiaomi 14 Ultra. L'appareil sera équipé d'un total de quatre caméras arrière, chacune offrant une résolution impressionnante de 50 MP. Cependant, c'est l'objectif principal qui se démarquera vraiment, permettant aux utilisateurs de capturer de superbes photos dans divers scénarios d'éclairage.

Par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 13 Ultra, qui ne pouvait basculer qu'entre deux ouvertures fixes, l'ouverture réglable du Xiaomi 14 Ultra ouvre un tout nouveau monde de possibilités photographiques. Ce développement rapproche l’appareil du Xiaomi 14 Pro récemment annoncé, qui offre une plage d’ouverture similaire.

En plus de l'appareil photo révolutionnaire, des rumeurs suggèrent que le Xiaomi 14 Ultra arborera un panneau arrière en verre, comme le montrent les prototypes actuels que Xiaomi teste. Cependant, il convient de noter que la société pourrait également envisager de proposer une variante avec un dos en simili cuir, similaire à ce qu'elle a fait avec le Xiaomi 13 Ultra.

Bien que les détails concernant les configurations d'affichage, de RAM et de stockage interne du smartphone restent confidentiels, il est confirmé que le Xiaomi 14 Ultra sera alimenté par le dernier chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et fonctionnera sur le nouveau système d'exploitation de Xiaomi, HyperOS. Quant à sa disponibilité mondiale, il n'est pas certain que Xiaomi choisira de lancer l'appareil à grande échelle en dehors de la Chine, comme ils l'ont fait avec les modèles phares précédents.

Avec sa technologie d'appareil photo de pointe et ses composants internes puissants, le Xiaomi 14 Ultra promet de redéfinir les limites de la photographie sur smartphone, établissant une nouvelle référence pour les appareils phares du secteur.

