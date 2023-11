Xiaomi, la principale entreprise technologique chinoise, a récemment dévoilé ses spécifications les plus puissantes avec le lancement de la gamme Xiaomi 14. Cette gamme comprend le Xiaomi 14, le Xiaomi 14 Pro et un modèle en édition spéciale doté d'un cadre en alliage de titane. Une vidéo mettant en avant la puissance du téléphone a fait surface sur les réseaux sociaux, laissant tout le monde étonné.

Bien que ces nouveaux appareils aient été introduits en Chine, ils feront bientôt également partie du marché indien. Le modèle en édition spéciale, composé à 99 % de titane de qualité aérospatiale, est au prix de 6,499 75,000 yuans, soit environ 14 5,999 roupies en monnaie indienne. D'autre part, le modèle standard Xiaomi 70,000 Pro est au prix de XNUMX XNUMX yuans (environ XNUMX XNUMX roupies).

L'appareil édition spéciale Xiaomi 14 Pro est construit avec Dragon Crystal Glass sur la face avant et dispose d'un écran 120K à taux de rafraîchissement de 2 Hz avec une luminosité maximale de 3000 8 nits. Alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 3 Gen 50, ce téléphone dispose d'une configuration triple caméra 32MP à l'arrière et d'une caméra 4880MP pour les selfies et les appels vidéo. Il fonctionne sur Xiaomi HyperOS et comprend un capteur infrarouge, la prise en charge Dolby Atmos et une capacité de batterie de 120 50 mAh. Avec la prise en charge d’une charge filaire de XNUMX W et d’une charge sans fil de XNUMX W, cet appareil allie commodité et efficacité.

La vidéo démontre la durabilité exceptionnelle du nouveau téléphone, Xiaomi affirmant que le verre utilisé dans son écran est plus résistant que n'importe quel autre téléphone sur le marché. Dans la vidéo, on peut voir un jeune homme utiliser le Xiaomi 14 Pro comme un marteau, le martelant avec un clou. Cela met en valeur la force remarquable du Dragon Crystal Glass de Xiaomi.

FAQ:

1. De quoi est composé le modèle édition spéciale de la gamme Xiaomi 14 ?

Le modèle édition spéciale de la gamme Xiaomi 14 est fabriqué avec un cadre en alliage de titane, garantissant une durabilité exceptionnelle.

2. Quel est le prix du modèle édition spéciale ?

Le modèle en édition spéciale coûte 6,499 75,000 yuans, soit environ XNUMX XNUMX roupies en monnaie indienne.

3. Quelles sont les principales caractéristiques du Xiaomi 14 Pro ?

Le Xiaomi 14 Pro comprend un écran 120K à taux de rafraîchissement de 2 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une configuration triple caméra de 50 MP, une caméra frontale de 32 MP et la prise en charge d'une charge filaire de 120 W et d'une charge sans fil de 50 W.