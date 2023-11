La Xbox de Microsoft fait un geste marketing audacieux avec la publicité pop-up Call of Duty

Dans un geste surprenant, Xbox a récemment proposé aux utilisateurs nord-américains une publicité pop-up en plein écran pour Call of Duty: Modern Warfare 3, signalant une poussée marketing significative pour l'une des plus grandes franchises de jeux de Microsoft. La publicité, qui apparaît lorsque les utilisateurs démarrent leur console, présente la version premium du jeu et encourage les joueurs à effectuer un achat.

Alors que Xbox a utilisé des promotions plein écran similaires pour des jeux comme Starfield et Forza Motorsport ces dernières semaines, cette publicité Call of Duty se démarque par la popularité du jeu et son statut de franchise phare. L'annonce est un événement ponctuel et peut être facilement fermée par les utilisateurs.

La campagne de Modern Warfare 3 a été rendue disponible via un accès anticipé, la sortie complète, y compris le mode multijoueur, étant prévue pour le 10 novembre. Développé par Sledgehammer Games en collaboration avec Infinity Ward, le jeu est une suite directe du succès Modern Warfare 2 de l'année dernière. De plus, Treyarch est responsable de la livraison du très attendu mode Zombies.

L'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, finalisée le mois dernier, consolide encore l'engagement de l'entreprise envers la franchise Call of Duty. Malgré l'acquisition, Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour garantir que le jeu reste disponible sur les plateformes PlayStation. Phil Spencer de Xbox a également rassuré les joueurs de Call of Duty sur toutes les plateformes concernant une « parité à 100 % », éliminant le contenu exclusif et l'exclusivité chronométrée, permettant aux joueurs de se sentir pleinement inclus dans la communauté.

Dans l'ensemble, la démarche marketing audacieuse de Xbox avec la publicité pop-up Call of Duty met en valeur le dévouement de Microsoft envers la franchise et son objectif d'offrir des chances égales aux joueurs sur diverses plates-formes.

QFP

1. Quelle est la signification de la publicité pop-up Call of Duty pour Xbox ?

La publicité pop-up de Call of Duty représente une avancée marketing majeure pour l'une des plus grandes franchises de jeux de Microsoft. Il souligne l'engagement de Xbox envers la franchise Call of Duty et signale la popularité et le statut phare du jeu.

2. Les utilisateurs peuvent-ils facilement fermer l'annonce en plein écran ?

Oui, l'annonce en plein écran peut être facilement fermée par les utilisateurs. Cela semble être un événement ponctuel et ne perturbe pas l’expérience de la console.

3. Quand est la sortie complète de Call of Duty : Modern Warfare 3 ?

La sortie complète de Call of Duty : Modern Warfare 3, multijoueur compris, est prévue pour le 10 novembre.

4. Quels studios sont impliqués dans le développement de Modern Warfare 3 ?

Sledgehammer Games et Infinity Ward dirigent le développement de Modern Warfare 3, Treyarch prenant en charge le mode Zombies.

5. Xbox maintiendra-t-elle la parité pour Call of Duty sur toutes les plateformes ?

Oui, Xbox s'est engagé à maintenir une « parité à 100 % » pour Call of Duty sur toutes les plateformes. Le contenu exclusif et les exclusivités chronométrées seront minimisés pour garantir que tous les joueurs se sentent inclus dans la communauté.