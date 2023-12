Une nouvelle rumeur suggère que Microsoft lancera la Xbox de nouvelle génération plus tôt que prévu

By

Une rumeur récente a émergé suggérant que Microsoft pourrait se préparer à lancer sa Xbox de nouvelle génération plus tôt que prévu. Même si cette rumeur doit être prise avec prudence, elle ajoute une certaine crédibilité aux spéculations antérieures sur les projets de l'entreprise.

La rumeur provient de tweets rédigés par « Kepler », un dataminer fiable connu pour ses affirmations précises sur PlayStation et ses projets PS5 dans le passé. Dans un tweet, Kepler a laissé entendre que la « Xbox-next » – la prochaine console de Microsoft – pourrait être lancée avant 2027. Bien que ces tweets datent maintenant de plusieurs mois, ils ont encore un certain poids compte tenu des antécédents de Kepler.

Pour ajouter à cette rumeur, le célèbre journaliste Jeff Grubb a évoqué la possibilité d'une nouvelle console Xbox lors d'un récent podcast. Il a corroboré certaines des affirmations passées de Kepler concernant la PlayStation tout en mentionnant également la sortie potentielle de la Xbox « Next » en 2026. Cependant, les détails quant à savoir s'il s'agirait d'une Xbox Series Pro ou d'une toute nouvelle génération de Xbox restent flous.

Si cette rumeur se vérifie, cela suggérerait que la mise à jour précédemment évoquée pour la Xbox Series X pourrait ne plus être en préparation. Au lieu de cela, Microsoft pourrait envisager de lancer un système plus puissant vers 2026. Bien qu'il ne soit pas certain qu'il s'agisse d'une console de nouvelle génération à part entière comme la Xbox Series X|S ou d'une mise à niveau, Microsoft a déjà fait référence au La série X en tant que « console de milieu de gamme ».

Bien entendu, il est important de se rappeler que toutes ces informations sont encore spéculatives à ce stade. Il ne s'agit pas d'un plan concret de Microsoft, mais plutôt d'une rumeur intéressante à méditer pour les fans. Néanmoins, cela soulève la possibilité intrigante que la prochaine génération de Xbox pourrait arriver plus tôt que prévu.

Que pensez-vous de cette rumeur ? Pensez-vous que nous pourrions voir une nouvelle console Xbox d’ici 2026 ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.