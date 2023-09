Les membres du programme Xbox Insider peuvent rejoindre la bêta fermée pour les fêtards

By

Microsoft a annoncé que les membres du programme Xbox Insider auront la possibilité de participer à un test bêta fermé pour le prochain jeu multijoueur, Party Animals. La version bêta fermée permettra aux joueurs de découvrir le jeu sur le thème de la fête avant son lancement officiel la semaine prochaine.

À partir du vendredi 15 septembre à 5 heures du matin, heure du Pacifique, les membres Xbox Insider peuvent postuler à la version bêta fermée en lançant l'application Xbox Insider Hub sur leur console. À partir de là, ils peuvent sélectionner le test Party Animals sous Aperçus, puis rejoindre la version bêta. La bêta fermée se terminera le mardi 19 septembre à 8 h 59, heure du Pacifique.

Une fois acceptés dans la version bêta fermée, les participants recevront une notification sur leur console Xbox lorsque le test bêta commencera. Ils peuvent ensuite accéder à l'application Xbox Insider Hub et sélectionner Afficher dans le magasin pour télécharger le client bêta.

Party Animals offre aux joueurs la possibilité de se battre avec ou contre des amis dans une variété de modes de jeu. Les joueurs peuvent choisir parmi une sélection diversifiée d'animaux adorables et concourir pour être le dernier survivant dans ce jeu de bagarre compétitif.

Le lancement officiel de Party Animals est prévu pour le 20 septembre, avec une disponibilité sur PC et sur les consoles Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft. Les précommandes du jeu peuvent être effectuées sur le site Xbox.com.

