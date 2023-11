Nouveaux ajouts passionnants au Xbox Game Pass en novembre 2023

By

Microsoft a récemment dévoilé la dernière gamme de jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en novembre 2023, promettant un mois passionnant à venir pour les abonnés. Bien que la liste comprenne une variété de genres et de styles de jeu, il y en a pour tous les goûts.

Le coup d'envoi des nouveaux ajouts est Coral Island, un délicieux jeu de simulation de ferme développé par Stairway Games. Situé sur une île animée, les joueurs peuvent adopter un style de vie décontracté tout en cultivant la terre, en élevant les animaux et en établissant des relations avec la diversité des citadins. Plongez dans la vie insulaire enchanteresse à votre rythme et découvrez la magie qui vous attend.

Le 17 novembre prochain, Persona 5 Tactica fera sa grande entrée sur Game Pass. Ce spin-off tactique de la populaire série Persona 5 offre une nouvelle vision de la franchise bien-aimée. Plongez dans des batailles stratégiques et libérez les capacités uniques de votre équipe pour vaincre de puissants adversaires.

Préparez-vous pour un voyage épique à travers la dure planète désertique d'Arrakis avec Dune : Spice Wars. Développé par Shiro Games et édité par Funcom, ce jeu de stratégie en temps réel 4X transporte les joueurs dans l'univers emblématique de Dune de Frank Herbert. Dirigez votre faction, combattez pour le contrôle et conquérez les sables dangereux dans le but de dominer.

Enfin, Rollerdrome est un jeu de tir d'action à la troisième personne exaltant qui combine des mécanismes de patinage et de tir. Développé par Roll7, le célèbre développeur de jeux britannique derrière la série OlliOlli, Rollerdrome offre une expérience de jeu unique soutenue par des visuels époustouflants, une bande-son immersive et un scénario captivant.

Avec ces nouveaux ajouts passionnants, novembre s’annonce comme un mois incroyable pour les abonnés Xbox Game Pass. Que vous soyez fan de simulations agricoles, de batailles tactiques, de conquêtes stratégiques ou d'action à indice d'octane élevé, la gamme diversifiée a quelque chose à offrir à chaque type de joueur.

QFP

1. Comment puis-je accéder aux nouveaux jeux sur Xbox Game Pass ?

Les abonnés Xbox Game Pass peuvent facilement accéder aux nouveaux jeux en accédant à la section Game Pass sur leur console Xbox, leur PC ou en utilisant la fonctionnalité Cloud Gaming.

2. Ces jeux seront-ils disponibles indéfiniment sur Game Pass ?

Les jeux ajoutés au Xbox Game Pass font partie de la bibliothèque tournante, ce qui signifie qu'ils peuvent être disponibles pour une durée limitée. Toutefois, les abonnés peuvent en profiter tant qu’ils restent dans le catalogue Game Pass.

3. Puis-je jouer à ces jeux sur les consoles Xbox et sur PC ?

Oui, tous les jeux nouvellement ajoutés mentionnés dans cet article seront disponibles sur les consoles Xbox, les PC, et certains pourront même prendre en charge le Cloud Gaming pour les jeux en déplacement.

4. Existe-t-il des réductions ou des avantages pour les abonnés Xbox Game Pass ?

Les abonnés Xbox Game Pass bénéficient souvent de réductions sur l’achat de jeux et de contenu supplémentaire. De plus, les abonnés Game Pass Ultimate peuvent profiter d’avantages supplémentaires, tels que des objets gratuits dans le jeu et un accès exclusif aux démos.

5. Où puis-je trouver plus d'informations sur le Xbox Game Pass ?

Pour plus d'informations sur le Xbox Game Pass et ses offres, vous pouvez visiter le site officiel de Xbox [ajouter un lien : xbox.com].

