Le patron de Xbox, Phil Spencer, demande si Elder Scrolls 6 sera une exclusivité Xbox

Dans une récente interview, Phil Spencer, responsable des jeux chez Microsoft, a abordé la question de savoir si The Elder Scrolls 6 serait une exclusivité Xbox. Suite à la sortie de Starfield, le dernier jeu de Bethesda Game Studios, il a été confirmé que leur prochain projet serait une nouvelle entrée dans la longue série de RPG fantastiques.

Starfield est actuellement disponible sur Xbox Series X/S, PC (Windows et Steam) et sur le service d'abonnement Game Pass de Microsoft. Il convient de noter qu'il s'agit de la première version de Bethesda Game Studios depuis que Microsoft a acquis sa société mère, ZeniMax Media, en 2021. Cependant, Starfield n'est pas disponible sur les consoles PlayStation, et il en sera de même pour un prochain jeu Indiana Jones publié. par Bethesda Softworks.

Dans l'interview, Phil Spencer a déclaré que Microsoft examinait chaque jeu au cas par cas lorsqu'il décidait de l'exclusivité. Il a souligné l'objectif de la société de rendre ses jeux disponibles sur diverses plates-formes, notamment les consoles Xbox, les PC et les jeux en nuage sur les appareils compatibles Web. En offrant aux joueurs le choix de la manière dont ils souhaitent jouer et constituer leur bibliothèque de jeux, Microsoft vise à toucher des millions de joueurs.

Alors que Spencer avait déjà laissé entendre qu'Elder Scrolls 6 serait exclusif à Xbox, il a également mentionné qu'il était encore trop tôt pour déterminer les plates-formes pour un jeu dans plus de cinq ans. Todd Howard, le réalisateur de Starfield et Elder Scrolls 6, avait initialement déclaré qu'il était difficile d'imaginer ce dernier sortir exclusivement sur les plateformes Xbox. Cependant, Howard a récemment reconnu que l'exclusivité de Starfield sur la console Xbox avait abouti à un meilleur produit.

Selon Pete Hines, responsable de l'édition chez Bethesda, Elder Scrolls 6 en est aux premiers stades de développement et les fans ne devraient pas s'attendre à des mises à jour significatives avant quelques années après le lancement de Starfield.

Dans l'ensemble, même si l'exclusivité d'Elder Scrolls 6 n'a pas été officiellement confirmée, l'approche de Microsoft consistant à publier des jeux sur plusieurs plates-formes et à offrir aux joueurs le choix suggère que le jeu pourrait devenir disponible au-delà des consoles Xbox.

