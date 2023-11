MachineGames s'agrandit avec un deuxième studio et confirme le jeu Indiana Jones exclusif à Xbox

MachineGames, le célèbre studio de développement de jeux fondé en 2009 et acquis par ZeniMax Media, fait des progrès significatifs dans ses efforts d'expansion. Basé à Uppsala, en Suède, le studio est connu pour son travail exceptionnel sur la franchise Wolfenstein et les récents remasters de Quake. Cependant, MachineGames jette désormais son dévolu sur de nouveaux horizons.

Dans une récente déclaration au média nordique Gamereactor, le producteur exécutif Jerk Gustafsson a confirmé que MachineGames ouvrait un bureau satellite à Sundsvall, en Suède. L'agrandissement permettra au studio d'exploiter le bassin de développeurs talentueux de la région du nord qui n'auront peut-être pas la possibilité de déménager dans le bureau principal d'Uppsala. Gustafsson a souligné l'importance de recruter de nouveaux talents pour soutenir la croissance du studio et ses projets futurs.

Bien que l'effectif exact du bureau de Sundsvall n'ait pas été divulgué, il devrait être doté de tous les effectifs d'ici 2025. Cette expansion arrive à un moment opportun alors que MachineGames travaille actuellement sur son jeu très attendu Indiana Jones. L'expertise du studio dans la création de récits captivants et d'un gameplay immersif devrait briller dans ce prochain titre.

De plus, la récente acquisition de MachineGames par Microsoft dans le cadre de ZeniMax Media positionne le studio comme un développeur exclusif Xbox. La collaboration avec Microsoft fournira sans aucun doute à MachineGames les ressources nécessaires pour offrir une expérience de jeu vraiment remarquable.

À mesure que le studio s’agrandit, des questions se posent quant à l’organisation de ses effectifs. MachineGames affectera-t-il les talents supplémentaires à un seul projet ou poursuivra-t-il plusieurs jeux simultanément ? Les spéculations vont bon train parmi les fans, avec l’espoir d’une éventuelle sortie de Wolfenstein 3 qui suscite l’enthousiasme.

L'expansion de MachineGames et son engagement à diversifier son portefeuille démontrent l'engagement du studio à repousser les limites et à offrir des expériences de jeu de pointe. Avec la création d'un deuxième studio et le prochain jeu Indiana Jones, l'avenir s'annonce prometteur pour MachineGames et les passionnés de jeux du monde entier.

QFP

1. Quels jeux MachineGames a-t-il développés ?

MachineGames est réputé pour son travail sur la franchise Wolfenstein, notamment des titres tels que Wolfenstein : The New Order, The New Colossus et Youngblood. Le studio a également contribué aux remasters de Quake.

2. Où MachineGames se développe-t-il avec un deuxième studio ?

MachineGames ouvre un bureau satellite à Sundsvall, en Suède, en plus de son siège social à Uppsala. Le deuxième studio devrait être doté de tous les effectifs d’ici 2025.

3. Quel est le prochain projet de MachineGames ?

MachineGames travaille actuellement sur un jeu Indiana Jones, qui a été confirmé comme une exclusivité Xbox. L’enthousiasme monte autour de ce titre très attendu.

Sources:

– [MachineGames ouvre un bureau satellite à Sundsvall](https://www.gamereactor.eu/machinegames-expanding-with-new-studio-in-sundsvall/)

– [L'audience Microsoft contre FTC confirme le jeu Indiana Jones de MachineGames comme une exclusivité Xbox](https://www.gamesradar.com/machinegames-work-on-indiana-jones-game-confirmed-as-xbox-exclusive/)