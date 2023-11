La société de médias sociaux d'Elon Musk intente une action en justice pour allégations de contenu nazi

La société de médias sociaux d'Elon Musk, X, a intenté une action en justice contre Media Matters for America et l'un de ses employés, alléguant qu'un rapport d'enquête publié affirmait à tort que du contenu nazi était diffusé sur l'application X aux côtés de publicités de grandes entreprises. Le procès demande des dommages-intérêts non spécifiés et une ordonnance pour que Media Matters supprime l'article.

Le procès intervient après que le procureur général du Texas, Ken Paxton, a annoncé une enquête sur Media Matters pour une éventuelle activité frauduleuse. Paxton a déclaré qu'ils examinaient de près la question pour s'assurer que le public n'a pas été trompé par les organisations radicales de gauche.

Le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, a également exprimé son intérêt pour la question. Le procès, qui a été déposé devant le tribunal fédéral de Fort Worth, au Texas, allègue que la représentation de l'application X par Media Matters est trompeuse car elle ne reflète pas fidèlement ce que voient les utilisateurs typiques.

X affirme que Media Matters a délibérément fabriqué des images côte à côte représentant les messages des annonceurs à côté de contenus extrémistes afin de nuire aux ventes publicitaires de X. Cependant, le président de Media Matters, Angelo Carusone, a rejeté le procès, le qualifiant de tentative frivole de faire taire les critiques de X, déclarant que le site Web soutient ses reportages.

Le procès révèle un conflit croissant impliquant Musk, les critiques de X, et les relations difficiles de l'entreprise avec les annonceurs. La semaine dernière, Musk a fait des remarques controversées sur X qui embrassaient une théorie du complot jugée antisémite. Media Matters a publié son rapport le lendemain, nuisant encore davantage à la réputation de X en soulignant la présence de messages nazis aux côtés de publicités d'entreprises de premier plan.

X a vu un certain nombre d'annonceurs suspendre leurs dépenses sur la plateforme en réponse au rapport. Ces annonceurs incluent Comcast et NBCUniversal. Le procès allègue que Media Matters a intentionnellement interféré avec les contrats entre X et ses annonceurs, dénigré X avec de fausses déclarations et interféré illégalement dans les relations commerciales.

Il est important de noter que X et Musk ne contestent pas l’existence de contenu nazi sur l’application, Musk défendant sa présence comme une démonstration de liberté d’expression. Cependant, X a affirmé que le rapport de Media Matters ne représentait pas avec précision l'expérience utilisateur typique de l'application.

