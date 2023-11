Dernières nouvelles : La plate-forme de messagerie X intente une action en justice contre le groupe Media Watchdog

By

Dans une tournure étonnante des événements, X, la célèbre plateforme de messagerie, a intenté une action en justice contre le groupe de surveillance des médias Media Matters. Le procès allègue que Media Matters a diffamé X après avoir publié un rapport affirmant que des publicités pour de grandes marques étaient affichées à côté de messages faisant la promotion du nazisme.

Ce rapport, publié jeudi, a suscité l'indignation et incité IBM, Comcast et d'autres annonceurs à retirer leurs publicités de la plateforme. La réaction contre X s'est intensifiée depuis son acquisition par Musk pour la somme colossale de 44 milliards de dollars en octobre 2022, alors que les annonceurs expriment leurs inquiétudes concernant les publications controversées et les licenciements d'employés visant à modérer le contenu.

Samedi, Musk a annoncé sur les réseaux sociaux le projet de X de lancer une action en justice « thermonucléaire » contre Media Matters et d'autres personnes qui étaient de connivence dans ce qu'il a décrit comme une « attaque frauduleuse » contre l'entreprise.

Malgré la controverse, la directrice générale de X, Linda Yaccarino, a rassuré dimanche les employés dans une note selon laquelle l'entreprise combattait activement l'antisémitisme et la discrimination. Yaccarino a reconnu que certains annonceurs avaient temporairement suspendu leurs investissements à la suite du rapport, mais a souligné que X avait clairement exprimé son engagement en faveur des protections de sécurité.

Le président de Media Matters, Angelo Carusone, a défendu le rapport de son organisation dans une récente interview avec Reuters. Carusone a déclaré que les conclusions de l'organisation à but non lucratif contredisaient directement les affirmations de X selon lesquelles elle avait mis en œuvre des mesures de sécurité pour empêcher les publicités d'apparaître à côté de contenus préjudiciables. Carusone a souligné la présence de publicités aux côtés de contenus nationalistes blancs, suggérant que le système de X ne fonctionnait pas comme il le devrait.

Ce différend juridique entre X et Media Matters a attiré l'attention sur les défis auxquels sont confrontées les plateformes de messagerie pour maintenir la sécurité de la marque et lutter contre les discours de haine. À mesure que l’affaire progresse, les implications tant pour les entreprises que pour les annonceurs restent incertaines.