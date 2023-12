Les familles qui participent au WIC font preuve de résilience face à la pénurie de préparations pour nourrissons

Une étude récente menée par l'Université de l'État de Washington révèle que les familles qui ont participé au Programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants (WIC) ont fait preuve d'une résilience accrue lors de la pénurie de préparations pour nourrissons aux États-Unis en 2022. -Les participants ont déclaré avoir été touchés par la pénurie à des taux similaires, les familles WIC étaient plus susceptibles d'employer des stratégies d'adaptation efficaces.

L'étude, qui a examiné les expériences et les mécanismes d'adaptation des ménages pendant la pénurie, a révélé que les participants au WIC étaient significativement plus enclins à changer de marque ou de type de formule qu'ils utilisaient ou à rechercher des sources alternatives. Cette adaptabilité leur a permis d'atténuer les risques potentiels associés à des pratiques d'alimentation des nourrissons potentiellement dangereuses.

En revanche, il a été observé que les familles non participantes étaient plus susceptibles de recourir à des pratiques alimentaires moins saines, telles que le lait de vache ou des substituts du lait, la dilution des préparations pour nourrissons avec de l'eau ou même la tentative de créer des préparations pour nourrissons maison. Ces pratiques peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et le développement des nourrissons, ce qui rend de plus en plus importante l’importance d’utiliser des alternatives plus sûres.

Les données de l’étude proviennent de la Household Pulse Survey, une enquête en ligne qui recueille des informations sur les expériences des ménages pendant la pandémie de COVID-19. L'analyse était basée sur les réponses de 1,542 185 personnes dont le revenu du ménage était égal ou inférieur à 18 % du seuil de pauvreté fédéral et qui avaient des enfants de moins de 60 mois. Parmi ces répondants, environ XNUMX % ont déclaré avoir participé au programme WIC.

Les résultats de cette étude mettent en évidence l’efficacité de programmes comme WIC pour soutenir les familles pendant les périodes difficiles. En fournissant gratuitement du lait maternisé et des aliments nutritifs essentiels, WIC joue un rôle crucial en garantissant que les familles à faible revenu ont accès aux ressources dont elles ont besoin pour maintenir la santé et le bien-être de leurs nourrissons. Alors que les États-Unis continuent de faire face à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à d’autres crises, il est impératif que les initiatives telles que WIC reçoivent un soutien adéquat pour continuer à aider les populations vulnérables.

