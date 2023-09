Extension World of Warcraft Dragonflight : une pléthore d'activités, mais écrasante pour certains joueurs

Dans le vaste monde de World of Warcraft, les Îles du Dragon dans l'extension Dragonflight offrent une multitude d'activités auxquelles les joueurs peuvent participer. Cependant, cette abondance de contenu a laissé de nombreux joueurs dépassés et perdus.

Selon un article de Reddit du 10 septembre, les joueurs ont exprimé leur confusion et leur frustration face au grand nombre d'activités disponibles sur les Îles du Dragon. Certains joueurs ont admis se sentir complètement perdus et ne pas savoir où aller. Ce sentiment écrasant a conduit certains joueurs à recourir à des donjons Mythique+ de bas niveau pour surpasser les événements, qui, selon eux, deviennent rapidement obsolètes.

Pour ajouter à la complexité, Blizzard a introduit les événements Dreamsurge le 5 septembre, compliquant encore davantage l'expérience de jeu. L’ajout de ces événements n’a fait qu’exacerber la confusion des joueurs.

Il est toutefois important de noter que les joueurs ne sont pas obligés de participer à toutes ces activités. L'extension Dragonflight est conçue pour donner aux joueurs la liberté de choisir comment ils souhaitent jouer au jeu. Il n'y a pas de contenu limité dans le temps ni d'histoires verrouillées, et différents ensembles d'équipement sont disponibles pour différents styles de jeu.

Même si les joueurs expérimentés peuvent comprendre cela, les nouveaux joueurs et les anciens joueurs peuvent avoir du mal à suivre la quantité écrasante de contenu. Cela peut conduire à de la frustration, voire à un abandon du jeu avant de lui avoir donné une véritable chance.

Il serait bénéfique pour Blizzard de rationaliser et de rendre ces quêtes et activités plus accessibles aux joueurs nouveaux et anciens. Offrir la possibilité de sauter certaines séries de quêtes et implémenter des guides dans le jeu pourrait grandement aider les joueurs à naviguer dans l'extension et à réduire le sentiment d'être dépassé.

En conclusion, si l’extension Dragonflight propose pléthore d’activités, elle peut s’avérer écrasante pour certains joueurs. Équilibrer la complexité de l’extension avec des fonctionnalités et des guides conviviaux améliorerait considérablement l’expérience de jeu globale pour les joueurs nouveaux et expérimentés.

