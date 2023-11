De nouveaux joyaux Mercedes exclusifs dévoilés aux enchères de Las Vegas

Si vous êtes un passionné d'automobile et une passion pour la collection de véhicules rares et exceptionnels, alors la prochaine vente aux enchères du Grand Prix de Las Vegas est l'événement parfait pour vous. RM Sotheby's s'apprête à organiser une vente aux enchères exclusive dans la ville scintillante, mettant en vedette une gamme d'automobiles extraordinaires. Parmi les attractions phares figurent les légendaires modèles Mercedes CLK GTR Coupé et Roadster, célébrant l'homologation du Mans « Strassenversion ».

Mercedes-Benz CLK GTR Coupé : une merveille d'ingénierie

L'emblématique Mercedes-Benz CLK GTR Coupé vole la vedette. Ce véhicule exquis est doté d'un puissant moteur V6.9 AMG de 12 ​​litres à aspiration naturelle, capable de libérer une puissance impressionnante de 604 ch et un couple de 572 lb-pi. La puissance du moteur est transmise en toute transparence aux roues arrière via une boîte de vitesses séquentielle à six rapports, offrant ainsi une expérience de conduite inoubliable. Construit à une époque où la réglementation du Mans imposait aux constructeurs de produire des voitures de route parallèlement à leurs véhicules de course de haut niveau, ce chef-d'œuvre de 1999 est l'un des 20 exemplaires jamais réalisés. Avec une valeur estimée jusqu'à 9 millions de dollars (7.4 millions de livres sterling), c'est un véritable rêve de collectionneur.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster : une rareté pas comme les autres

Si vous recherchez la rareté, ne cherchez pas plus loin que l’époustouflant CLK GTR Roadster 2002. Ce joyau est l’un des six modèles incroyables existants, ce qui en fait une trouvaille exceptionnellement rare. Avec un kilométrage étonnamment bas de seulement 106 milles, cette beauté a à peine pris la route. Impeccablement conservé, il présente une opportunité unique pour les collectionneurs de voitures. Les experts prédisent que la CLK GTR Roadster atteindra un prix de vente faramineux pouvant atteindre 13 millions de dollars (environ 10.6 millions de livres sterling).

Des offres passionnantes au-delà de Mercedes

Bien que ces modèles CLK GTR volent véritablement la vedette, la vente aux enchères de Las Vegas propose également une gamme impressionnante d'autres véhicules remarquables. Proposant une CLK DTM AMG exceptionnelle parmi 100, un Roadster 1957 SL vintage de 300, une édition AMG GT Black Series Project One et une rare 190E Evo II, cet événement est un paradis pour les aficionados de Mercedes. De plus, une voiture de F2013 W04 1, célèbre pour être le premier véhicule Mercedes de Lewis Hamilton et le châssis dans lequel il a triomphé au Grand Prix de Hongrie, sera à gagner. Cependant, il convient de noter que la vente aux enchères ne se limite pas à Mercedes. Les passionnés peuvent s'attendre à l'opportunité passionnante d'enchérir sur une Porsche 959, un ensemble Lexus LFA Nürburgring et même une légendaire Ferrari F40 GT. Sans oublier qu'il y aura la chance d'acquérir un luxueux sac à main Hermès Birkin pour ranger toutes ces précieuses clés.

FAQ:

Q : Combien de Roadsters Mercedes CLK GTR ont été produits ?

R : Seuls six Roadsters CLK GTR ont été fabriqués.

Q : Quelle est la valeur estimée de la Mercedes CLK GTR Coupé ?

R : La Mercedes CLK GTR Coupé devrait se vendre jusqu'à 9 millions de dollars (7.4 millions de livres sterling).

Q : Combien de kilomètres la Mercedes CLK GTR Roadster a-t-elle parcouru ?

R : La CLK GTR Roadster a un kilométrage remarquablement faible de seulement 106 milles.

Q : À part Mercedes, quels autres véhicules uniques peut-on trouver aux enchères de Las Vegas ?

R : La vente aux enchères présente des voitures exceptionnelles telles qu'une Porsche 959, une Lexus LFA Nürburgring Package et une Ferrari F40 GT, entre autres.

Sources:

– Ventes aux enchères RM Sotheby's Las Vegas